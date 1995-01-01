«Спартак» показал видео с лучшими голами Ларссона

Очень надеемся что придется ко двору. Добро пожаловать, Джордан!
Московский «Спартак» на своем YouTube-канале разместил видеоролик с нарезкой лучших голов нападающего Джордана Ларссона, приобретенного у «Норрчепинга».
Видео начинается с фрагмента игры легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в честь которого известный в прошлом футболист Хенрик Ларссон и назвал своего сына.
В пятницу «Спартак» объявил о трансфере Ларссона и дал ему 23-й номер.
- Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
- За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.
- За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.