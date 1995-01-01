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    «Спартак» показал видео с лучшими голами Ларссона

    Московский «Спартак» на своем YouTube-канале разместил видеоролик с нарезкой лучших голов нападающего Джордана Ларссона, приобретенного у «Норрчепинга».

    Видео начинается с фрагмента игры легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в честь которого известный в прошлом футболист Хенрик Ларссон и назвал своего сына.

    В пятницу «Спартак» объявил о трансфере Ларссона и дал ему 23-й номер.

    • Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
    • За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.
    • За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18397

      oyabun 1 минуту назад

      Очень надеемся что придется ко двору. Добро пожаловать, Джордан!

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