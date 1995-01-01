«Спартак» показал видео с лучшими голами Ларссона

Московский «Спартак» на своем YouTube-канале разместил видеоролик с нарезкой лучших голов нападающего Джордана Ларссона, приобретенного у «Норрчепинга».

Видео начинается с фрагмента игры легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в честь которого известный в прошлом футболист Хенрик Ларссон и назвал своего сына.

В пятницу «Спартак» объявил о трансфере Ларссона и дал ему 23-й номер.