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    «Химки» подписали защитника сборной Швеции Дагерсталя

    «Химки» объявили о переходе центрального защитника «Норрчепинга» Филипа Дагерсталя.

    Детали трансфера 23-летнего футболиста и условия его личного контракта пока неизвестны.

    В ближайшее время швед прибудет в расположение новой команды, которая готовится ко второй части сезона в Турции.

    • Дагерсталь – воспитанник «Норрчепинга».
    • В его активе 156 матчей, семь забитых голов и десять ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Швеции – 1,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3471

      AtticusFinch 8 минут назад

      Больше его в сборной Дании мы не увидим)

      0
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      Рейтинг: +82141

      zigbert 21 минуту назад

      Трудно сказать что этот игрок из себя представляет. Но Химки конечно удивляют своей активностью в поисках игроков для усиления клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11113

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Игрок сборной слишком громко сказано, да и привлекался только к 2м товарникам и контракт на 2 года и бесплатно

      1
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      Рейтинг: +44587

      portero 2 часа назад

      Нифига се ... Химки и так неплохо играют, думал они вылетят, а тут деньжата появились.

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