«Химки» подписали защитника сборной Швеции Дагерсталя

Больше его в сборной Дании мы не увидим)
«Химки» объявили о переходе центрального защитника «Норрчепинга» Филипа Дагерсталя.
Детали трансфера 23-летнего футболиста и условия его личного контракта пока неизвестны.
В ближайшее время швед прибудет в расположение новой команды, которая готовится ко второй части сезона в Турции.
- Дагерсталь – воспитанник «Норрчепинга».
- В его активе 156 матчей, семь забитых голов и десять ассистов.
- Рыночная стоимость игрока сборной Швеции – 1,5 миллиона евро.
Шведский защитник Филип Дагерстол подписал контракт с «Химками» и в ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборах в Турции. https://t.co/MaRDCfDXrr pic.twitter.com/DzQhaiPJSB— ФК Химки (@fc_khimki) January 23, 2021