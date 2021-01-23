«Химки» подписали защитника сборной Швеции Дагерсталя

«Химки» объявили о переходе центрального защитника «Норрчепинга» Филипа Дагерсталя.
Детали трансфера 23-летнего футболиста и условия его личного контракта пока неизвестны.
В ближайшее время швед прибудет в расположение новой команды, которая готовится ко второй части сезона в Турции.
- Дагерсталь – воспитанник «Норрчепинга».
- В его активе 156 матчей, семь забитых голов и десять ассистов.
- Рыночная стоимость игрока сборной Швеции – 1,5 миллиона евро.
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Источник: Официальный сайт «Химок»