Полузащитник «Норрчепинга» Арнор Сигурдссон в ближайшее время перейдет в ЦСКА.

Армейский клуб уже согласовал условия трансфера по 19-летнему футболисту. Сделка обойдется красно-синим в 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Швеции хавбек провел 16 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

«Поели скир и готовы через полчаса объявить еще один трансфер», – сообщает пресс-служба ЦСКА. Скир – традиционный исландский молочный продукт.