Полузащитник «Норрчепинга» Арнор Сигурдссон в ближайшее время перейдет в ЦСКА.
Армейский клуб уже согласовал условия трансфера по 19-летнему футболисту. Сделка обойдется красно-синим в 4 миллиона евро.
В прошлом сезоне чемпионата Швеции хавбек провел 16 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.
«Поели скир и готовы через полчаса объявить еще один трансфер», – сообщает пресс-служба ЦСКА. Скир – традиционный исландский молочный продукт.
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Источник: ПФК ЦСКА