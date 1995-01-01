Хенрик Ларссон: «Очевидно, что мы обсуждаем возможный переход сына в «Спартак»

Бывший игрок «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрик Ларссон признался, что в семье обсуждают возможный трансфер его сына Джордана из «Норрчепинга» в «Спартак».

«Мне бы не хотелось делиться с окружающими тем, о чем мы общаемся с сыном. Это наше внутрисемейное дело. Впрочем, очевидно, что мы обсуждаем его возможный переход в «Спартак», – сказал Ларссон-старший.

Ранее сообщалось, что «Спартак» купит 22-летнего шведа за 4 миллиона евро. Ожидается, что во вторник игрок пройдет медосмотр в московском клубе.