Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    «СЭ»: «Спартак» купит Ларссона за 4 миллиона

    Нападающий «Норрчепинга» Джордан Ларссон близок к переходу в «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, московский клуб заплатит за 22-летнего шведа примерно 4 миллиона евро и заключит с ним трехлетний контракт с зарплатой 1,1 миллиона в год.

    • Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
    • За «Норрчепинг» игрок выступает с января 2018 года.
    • За полтора сезона сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2019 22:59
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1621

      JTherry 41 минуту назад

      ну чем не альтернатива Перейро? оба забили по 10 голов, оба нестабильны, оба средние игроки, за Перейру его агент-гангстер требует 18 млн., за Ларссона-мл. около 4, и на том спасибо... как говорил Карпин: "Форлан к нам не поедет..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Boeung777 1 час назад

      Это тот трансфер, который нам обещали квалифицированного игрока из топ-5?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Boeung777 1 час назад

      В духе Спартака, стоит 800 тысяч, покупают за 4 млн.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4177

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Будем надеяться на гены )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2467

      AtticusFinch 1 час назад

      Не знаю правда ли это - но с большим удовольствием посмотрел бы на сына отличного нападающего в матче -как минимум классный маркетинговый ход!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7025

      KLIM777 > AtticusFinch 1 час назад

      может все-таки стоит делать усиления в команде, а не маркетинговые ходы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2467

      AtticusFinch > KLIM777 1 час назад

      Усиление?Спартаку ? а смысл?Спартак в последние годы напоминает броуновское движение...Либо все в атаку ...либо все сзади -причём в одном матче + видимо руководство дало отмашку сливать Лигу европы - иначе не объяснить сливы Лиги Европы на ранней стадии Легии Аеку и Сент-галлену ...Видимо считают , что достойны только Лиги Чемпионов...но при нынешнем раскладе Спартаку, чтобы туда попасть - нужно стать чемпионом - через квалиф. они туда никак не пролезут...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7025

      KLIM777 > AtticusFinch 1 час назад

      для участия в групповом этапе лч и 2 места достаточно.

      Да, Спартак подкошен своим управлением и покупками и продажей лидеров. После ухода Промеса все покатилось на дно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2467

      AtticusFinch > KLIM777 1 час назад

      С этого года насколько я знаю будет уже не три , а 2 команды - я писал о том, что только чемпион страны напрямую попадает, а 2-е место будет через квал. 4 матча играть...вот и подумай пройдёт ли Спартак 2 соперника в отборе в группу?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7025

      KLIM777 > AtticusFinch 1 час назад

      плохо ты знаешь. Наша страна не потеряла 3 место в лч. Даже если они в этом году наберут меньше Португальцев и они обойдут нас в рейтинге, то 3 место потеряется с сезона 21-22

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2467

      AtticusFinch > KLIM777 1 час назад

      Не ну сорян тогда - но честно говоря я уже со следующего сезона и не рассчитывал на такое счастье...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru