«СЭ»: «Спартак» купит Ларссона за 4 миллиона

Нападающий «Норрчепинга» Джордан Ларссон близок к переходу в «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, московский клуб заплатит за 22-летнего шведа примерно 4 миллиона евро и заключит с ним трехлетний контракт с зарплатой 1,1 миллиона в год.