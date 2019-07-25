«СЭ»: «Спартак» купит Ларссона за 4 миллиона

ну чем не альтернатива Перейро? оба забили по 10 голов, оба нестабильны, оба средние игроки, за Перейру его агент-гангстер требует 18 млн., за Ларссона-мл. около 4, и на том спасибо... как говорил Карпин: "Форлан к нам не поедет..."
Нападающий «Норрчепинга» Джордан Ларссон близок к переходу в «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, московский клуб заплатит за 22-летнего шведа примерно 4 миллиона евро и заключит с ним трехлетний контракт с зарплатой 1,1 миллиона в год.
- Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
- За «Норрчепинг» игрок выступает с января 2018 года.
- За полтора сезона сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.