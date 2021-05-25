FotbollDirekt: форвард «Норрчепинга» Хакшабанович вылетел на медосмотр в «Рубин»

Левый крайний нападающий шведского «Норрчепинга» Сеад Хакшабанович близок к переходу в «Рубин».
По информации FotbollDirekt, 22-летний черногорец пропустил вчерашний матч чемпионата Швеции против «Эльфсборга», потому что вылетел на медосмотр в Россию.
Если медобследование не выявит проблем у Хакшабановича, он подпишет контракт с «Рубином».
- Ранее сообщалось об интересе черногорцу со стороны «Краснодара» и «Ростова».
- В текущем сезоне чемпионата Швеции Хакшабанович провел 7 матчей, сделал 4 голевых паса.
- Рыночная цена 22-летнего игрока – 4 миллиона евро.
Источник: FotbollDirekt
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