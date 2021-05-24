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    FotbollDirekt: форвард «Норрчепинга» Хакшабанович вылетел на медосмотр в «Рубин»

    Левый крайний нападающий шведского «Норрчепинга» Сеад Хакшабанович близок к переходу в «Рубин».

    По информации FotbollDirekt, 22-летний черногорец пропустил вчерашний матч чемпионата Швеции против «Эльфсборга», потому что вылетел на медосмотр в Россию.

    Если медобследование не выявит проблем у Хакшабановича, он подпишет контракт с «Рубином».

    • Ранее сообщалось об интересе черногорцу со стороны «Краснодара» и «Ростова».
    • В текущем сезоне чемпионата Швеции Хакшабанович провел 7 матчей, сделал 4 голевых паса.
    • Рыночная цена 22-летнего игрока – 4 миллиона евро.

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    Источник: FotbollDirekt

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