FotbollDirekt: форвард «Норрчепинга» Хакшабанович вылетел на медосмотр в «Рубин»

Левый крайний нападающий шведского «Норрчепинга» Сеад Хакшабанович близок к переходу в «Рубин».

По информации FotbollDirekt, 22-летний черногорец пропустил вчерашний матч чемпионата Швеции против «Эльфсборга», потому что вылетел на медосмотр в Россию.

Если медобследование не выявит проблем у Хакшабановича, он подпишет контракт с «Рубином».