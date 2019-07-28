Игрок «Норрчепинга»: «Могу только поздравить Ларссона, если он перейдет в «Спартак»

Полузащитник шведского «Норрчепинга» Симон Скрабб прокомментировал потенциальный трансфер партнера Джордана Ларссона в «Спартак». Сын Хенрика Ларссона может переехать в Россию за 4 миллиона евро.

«Джордан полезен для «Норрчепинга». Могу только поздравить Ларссона, если трансфер состоится. Это приятный молодой человек. Нам будет его не хватать», – цитирует Скрабба FotbollDirekt.se.