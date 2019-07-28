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    Игрок «Норрчепинга»: «Могу только поздравить Ларссона, если он перейдет в «Спартак»

    Полузащитник шведского «Норрчепинга» Симон Скрабб прокомментировал потенциальный трансфер партнера Джордана Ларссона в «Спартак». Сын Хенрика Ларссона может переехать в Россию за 4 миллиона евро.

    «Джордан полезен для «Норрчепинга». Могу только поздравить Ларссона, если трансфер состоится. Это приятный молодой человек. Нам будет его не хватать», – цитирует Скрабба FotbollDirekt.se.

    • За «Норрчепинг» Ларссон выступает с января 2018 года.
    • За полтора сезона сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

    Источник: FotbollDirekt.se

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