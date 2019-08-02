«Спартак» объявил о трансфере Ларссона

Нападающий «Норрчепинга» Джордан Ларссон перешел в «Спартак».

22-летний футболист подписал с московским клубом контракт на 3 года. Форвард будет играть под 23-м номером – в честь легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро. Заработная плата шведа – 1,1 миллиона в год.