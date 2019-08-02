«Спартак» объявил о трансфере Ларссона

еще бы Тиля подписать, и крайнего защитника надо вместо Рассказова！
Нападающий «Норрчепинга» Джордан Ларссон перешел в «Спартак».
22-летний футболист подписал с московским клубом контракт на 3 года. Форвард будет играть под 23-м номером – в честь легендарного баскетболиста Майкла Джордана.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро. Заработная плата шведа – 1,1 миллиона в год.
- Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
- За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.
- За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.