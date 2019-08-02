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    «Спартак» объявил о трансфере Ларссона

    Нападающий «Норрчепинга» Джордан Ларссон перешел в «Спартак».

    22-летний футболист подписал с московским клубом контракт на 3 года. Форвард будет играть под 23-м номером – в честь легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро. Заработная плата шведа – 1,1 миллиона в год.

    • Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
    • За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.
    • За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:04
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1725

      Челнинец 17 минут назад

      еще бы Тиля подписать, и крайнего защитника надо вместо Рассказова！

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Frankfurt Am Main 19 минут назад

      будет играть под 23-м номером-в честь легендарного футболиста Дмитрия Комбарова)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +954

      CSKA471 25 минут назад

      Ценник 800тыс€, а купили за 4млн€, опять стирают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      Spartak Piter 26 минут назад

      Ну вот как ту понимать. Рыночная стоимость 800 тыщ евро.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +611

      serhio80 > Spartak Piter 13 минут назад

      а то это новость, что за трансферы в Россию приходится переплачивать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1792

      JTherry 32 минуты назад

      милости просим, Джордан-сан) для нападающего статистика, прямо скажем, не очень, чтобы очень... с надеждой на лучшее)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Иван Петров 1986 35 минут назад

      Это все болтовня пока. Посмотрим что это за игрок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1162

      Бомбардиръ 37 минут назад

      А на другой стороне майки написано Чикаго Буллз)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -275

      DonBaton 44 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очередная загубленная карьера в свинарнике. Судя по фото,смахивает он на гнома-питараса. И интересно почему вместо фамилии имя?смахивает на этого дрочуна с именем на футболке вместо фамилии. Хотя с такой фамилией он должен был бы уже давно покончить с собой

      -8
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      ...
      Рейтинг: +3655

      vladik12 > DonBaton 38 минут назад

      Ты слишком неадекватен. Пишу одменам, чтоб тебя забанили навеки.

      5
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      ...
      Рейтинг: +4326

      Persona_non_Grata > vladik12 34 минуты назад

      Полностью поддерживаю - без таких воздух будет чище !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      klimovich 45 минут назад

      Почему Джордан на майке? Он че, Майкл?

      3
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