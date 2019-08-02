«Спартак» анонсировал трансфер Ларссона, сравнив его с Майклом Джорданом

Московский «Спартак» в твиттере представил новичка команды, шведского нападающего Джордана Ларссона.

«Спартак» опубликовал видео, в котором показал фрагмент игры легендарного баскетболиста Майкла Джордана, игравшего под 23-м номером. Затем в ролике Ларссон кладет под пресс футболку «Спартака» с 23-м номером.

Сегодня «Спартак» объявил о трансфере Ларрсона. Ранее футболист прошел медосмотр, а также примерил форму красно-белых.

Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Х енрика Ларссона .

. За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.

За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.