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    «Спартак» анонсировал трансфер Ларссона, сравнив его с Майклом Джорданом

    Московский «Спартак» в твиттере представил новичка команды, шведского нападающего Джордана Ларссона.

    «Спартак» опубликовал видео, в котором показал фрагмент игры легендарного баскетболиста Майкла Джордана, игравшего под 23-м номером. Затем в ролике Ларссон кладет под пресс футболку «Спартака» с 23-м номером.

    Сегодня «Спартак» объявил о трансфере Ларрсона. Ранее футболист прошел медосмотр, а также примерил форму красно-белых.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +706

      Genz 22 минуты назад

      Ещё сравните ,совки, с Санта Клаусом
      Страна тупых

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      все_будет_AUDI 27 минут назад

      Сравнение не в тему

      0
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