«Спартак» анонсировал трансфер Ларссона, сравнив его с Майклом Джорданом

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Страна тупых
Московский «Спартак» в твиттере представил новичка команды, шведского нападающего Джордана Ларссона.
«Спартак» опубликовал видео, в котором показал фрагмент игры легендарного баскетболиста Майкла Джордана, игравшего под 23-м номером. Затем в ролике Ларссон кладет под пресс футболку «Спартака» с 23-м номером.
Сегодня «Спартак» объявил о трансфере Ларрсона. Ранее футболист прошел медосмотр, а также примерил форму красно-белых.
- Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
- За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.
- За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
twit text
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 2, 2019