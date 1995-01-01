Йордан Ларссон сфотографировался в футболке «Спартака»

так-то нормас 4 ляма листануть за того кто стоит 0,8 !
гы-гы
Нападающий «Норрчепинга» Йордан Ларссон близок к переходу в «Спартак».
Ранее сообщалось, что в четверг 22-летний игрок прошел медосмотр, а в пятницу московский клуб объявит о его трансфере.
Швед уже сфотографировался в футболке «Спартака». Соответствующий снимок опубликован в твиттере «Спорт-Экспресс».
- Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
- За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.
- За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
- По информации «СЭ», «Спартак» заплатит за Ларссона-младшего 4 миллиона евро.
Йордан Ларссон примерил форму «Спартака» pic.twitter.com/n4IAlhyQI7— СЭ Спартак (@spartak_se) 1 августа 2019 г.