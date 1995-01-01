Йордан Ларссон сфотографировался в футболке «Спартака»

Нападающий «Норрчепинга» Йордан Ларссон близок к переходу в «Спартак».

Ранее сообщалось, что в четверг 22-летний игрок прошел медосмотр, а в пятницу московский клуб объявит о его трансфере.

Швед уже сфотографировался в футболке «Спартака». Соответствующий снимок опубликован в твиттере «Спорт-Экспресс».

Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона .

. За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.

За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

По информации «СЭ», «Спартак» заплатит за Ларссона-младшего 4 миллиона евро.