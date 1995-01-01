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    Йордан Ларссон сфотографировался в футболке «Спартака»

    Нападающий «Норрчепинга» Йордан Ларссон близок к переходу в «Спартак».

    Ранее сообщалось, что в четверг 22-летний игрок прошел медосмотр, а в пятницу московский клуб объявит о его трансфере.

    Швед уже сфотографировался в футболке «Спартака». Соответствующий снимок опубликован в твиттере «Спорт-Экспресс».

    • Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
    • За «Норрчепинг» футболист выступал с января 2018 года.
    • За полтора сезона он сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
    • По информации «СЭ», «Спартак» заплатит за Ларссона-младшего 4 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      Борат 50 минут назад

      так-то нормас 4 ляма листануть за того кто стоит 0,8 !

      гы-гы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      Борат 51 минуту назад

      а почему он сфоткался с поварихой а не с жано ананидзей в бане?

      2
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