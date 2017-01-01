«Спорт-Экспресс»: Ларссон проходит медосмотр в Москве. Сегодня он подпишет контракт со «Спартаком»

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По информации «Спорт-Экспресс», нападающий «Норрчепинга» Йордан Ларссон в настоящее время проходит медобследование в московской клинике.
Как утверждает издание, после завершения осмотра 22-летний игрок отправится в офис «Спартака» для заключения контракта.
Презентация шведа и еще одного новичка москвичей Андре Шюррле состоится в пятницу, 2 августа.
- В текущем чемпионате Швеции Ларссон провел за «Норрчепинг» 16 матчей, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 800 тысяч евро.