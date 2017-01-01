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    «Спорт-Экспресс»: Ларссон проходит медосмотр в Москве. Сегодня он подпишет контракт со «Спартаком»

    По информации «Спорт-Экспресс», нападающий «Норрчепинга» Йордан Ларссон в настоящее время проходит медобследование в московской клинике.

    Как утверждает издание, после завершения осмотра 22-летний игрок отправится в офис «Спартака» для заключения контракта.

    Презентация шведа и еще одного новичка москвичей Андре Шюррле состоится в пятницу, 2 августа.

    • В текущем чемпионате Швеции Ларссон провел за «Норрчепинг» 16 матчей, забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 800 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      Astan4anin-RW 3 минуты назад

      Гуд лак энд Велком ту Спартак Москоу Джордан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10093

      sssrspartak 12 минут назад

      тоже неплохо!еще тила ,как и хотели подписать тоже вроде неплохой игрок!но как это будет в россии?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5483

      piligrim1986 12 минут назад

      ну что ж, остается надеяться, что сын пошел талантом в отца

      2
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