«Спорт-Экспресс»: Ларссон проходит медосмотр в Москве. Сегодня он подпишет контракт со «Спартаком»

По информации «Спорт-Экспресс», нападающий «Норрчепинга» Йордан Ларссон в настоящее время проходит медобследование в московской клинике.

Как утверждает издание, после завершения осмотра 22-летний игрок отправится в офис «Спартака» для заключения контракта.

Презентация шведа и еще одного новичка москвичей Андре Шюррле состоится в пятницу, 2 августа.