Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шведский клуб подал в суд на «Рубин»

    Президент «Норрчепинга» Сакариас Мард сообщил о начале разбирательства с «Рубином».

    Шведский клуб подал иск в ФИФА и Спортивный арбитражный суд из-за задолженности за трансфер Сеада Хакшабановича.

    Казанцы не доплатили 3,6 миллиона евро за игрока, уже проданного «Селтику».

    «Мы продолжаем обращаться за помощью к нашим юристам, чтобы узнать, можно ли решить проблему с выплатой за переход Хакшабановича.

    Решение должны принять ФИФА и CAS. Я очень надеюсь, что в этих случаях мы всe сделаем правильно.

    Это шаг в правильном направлении. Мы заключили сделку с соглашением, которое необходимо соблюдать.

    В составе «Рубина» уже нет этого игрока, но у нас есть право. Эта ситуация ни для кого не оказалась радостной», – сказал Мард.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Набиуллин возвращается в «Рубин» спустя пять лет
    Игнашевич и «Балтика» рвутся в РПЛ, перестройка «Рубина» после Слуцкого – и другие интриги Первой лиги в весенней части сезона 2
    Уткульбаев ответил на вопрос, соответствует ли «Рубин» уровню команды РПЛ 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11