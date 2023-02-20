Шведский клуб подал в суд на «Рубин»

Президент «Норрчепинга» Сакариас Мард сообщил о начале разбирательства с «Рубином».

Шведский клуб подал иск в ФИФА и Спортивный арбитражный суд из-за задолженности за трансфер Сеада Хакшабановича.

Казанцы не доплатили 3,6 миллиона евро за игрока, уже проданного «Селтику».

«Мы продолжаем обращаться за помощью к нашим юристам, чтобы узнать, можно ли решить проблему с выплатой за переход Хакшабановича.

Решение должны принять ФИФА и CAS. Я очень надеюсь, что в этих случаях мы всe сделаем правильно.

Это шаг в правильном направлении. Мы заключили сделку с соглашением, которое необходимо соблюдать.

В составе «Рубина» уже нет этого игрока, но у нас есть право. Эта ситуация ни для кого не оказалась радостной», – сказал Мард.

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