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    Нападающий «Милана» пропал в Швеции

    Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за «Норрчепинг», пропал без вести. Шведский клуб и семья 20‑летнего футболиста не получали известий от игрока уже на протяжении 14 дней.

    Робак не появлялся на тренировках в течение этого времени, никому не звонил и не предупреждал о возможной отлучке.

    Спортивный директор «Норрчeпинга» Тони Мартинссон попытался связаться с Робаком, однако не получил ответа. По местному телевидению распространяются сообщения о пропаже футболиста.

    • Робак перешел в «Норрчeпинг» в марте 2023 года.
    • Его контракт со шведским клубом рассчитан до ноября этого года.
    • За «Милан» он провел 1 матч в Кубке Италии

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    Источник: Corriere della Sera

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2318

      Fialet 2 часа назад

      Орабы пахитили Рыбака.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +190

      Dob13 2 часа назад

      Я подумал, что актер Александр Робак

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