Нападающий «Милана» пропал в Швеции

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за «Норрчепинг», пропал без вести. Шведский клуб и семья 20‑летнего футболиста не получали известий от игрока уже на протяжении 14 дней.
Робак не появлялся на тренировках в течение этого времени, никому не звонил и не предупреждал о возможной отлучке.
Спортивный директор «Норрчeпинга» Тони Мартинссон попытался связаться с Робаком, однако не получил ответа. По местному телевидению распространяются сообщения о пропаже футболиста.
- Робак перешел в «Норрчeпинг» в марте 2023 года.
- Его контракт со шведским клубом рассчитан до ноября этого года.
- За «Милан» он провел 1 матч в Кубке Италии
Источник: Corriere della Sera