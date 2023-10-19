Нападающий «Милана» пропал в Швеции

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за «Норрчепинг», пропал без вести. Шведский клуб и семья 20‑летнего футболиста не получали известий от игрока уже на протяжении 14 дней.

Робак не появлялся на тренировках в течение этого времени, никому не звонил и не предупреждал о возможной отлучке.

Спортивный директор «Норрчeпинга» Тони Мартинссон попытался связаться с Робаком, однако не получил ответа. По местному телевидению распространяются сообщения о пропаже футболиста.