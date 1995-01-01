Expressen: «Ростов» согласовал трансфер полузащитника «Норрчепинга» Альмквиста

Я вот только не пойму,почему он полузащитник?
Как стало известно нашей редакции, ФК «Ростов» нашёл замену Эльдору Шомуродову в чемпионате Швеции. Им станет 21-летний нападающий молодежной сборной Швеции Понтус Альмквист. Игрок переходит из ИФК «Норрчёпинга» за 3,5 миллиона евро и подпишет сегодня долгосрочный личный контракт с «жёлто-синими». Также 250 тысяч евро получит школа, воспитавшая Альмквиста в виде компенсации за обучение.
Полузащитник «Норрчепинга» Понтус Альмквист близок к переходу в «Ростов», утверждает Expressen.
Клубы уже согласовали переход 21-летнего футболиста. Сумма сделки составит 3,8 миллиона евро.
О трансфере объявят в самое ближайшее время.
- В этом сезоне чемпионата Швеции Альмквист провел 20 матчей, забив пять мячей и сделав два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 250 тысяч евро.