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    Expressen: «Ростов» согласовал трансфер полузащитника «Норрчепинга» Альмквиста

    Полузащитник «Норрчепинга» Понтус Альмквист близок к переходу в «Ростов», утверждает Expressen.

    Клубы уже согласовали переход 21-летнего футболиста. Сумма сделки составит 3,8 миллиона евро.

    О трансфере объявят в самое ближайшее время.

    • В этом сезоне чемпионата Швеции Альмквист провел 20 матчей, забив пять мячей и сделав два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 250 тысяч евро.

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    Источник: Expressen

    Шведская ежедневная вечерняя газета. Основана в 1944 году.

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3925

      Yurok161 4 минуты назад

      Я вот только не пойму,почему он полузащитник?

      Как стало известно нашей редакции, ФК «Ростов» нашёл замену Эльдору Шомуродову в чемпионате Швеции. Им станет 21-летний нападающий молодежной сборной Швеции Понтус Альмквист. Игрок переходит из ИФК «Норрчёпинга» за 3,5 миллиона евро и подпишет сегодня долгосрочный личный контракт с «жёлто-синими». Также 250 тысяч евро получит школа, воспитавшая Альмквиста в виде компенсации за обучение.

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      Рейтинг: +2703

      Гавроша 1 час назад

      Это во сколько же раз дороже купили?

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      Рейтинг: +3925

      Yurok161 > Гавроша 21 минуту назад

      Ростов не Зенит, зря переплачивать не будет.

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      Рейтинг: +8

      Wolfg 1 час назад

      Пpoгнозы футбольных матчей stavka-info.ru

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      Рейтинг: +1325

      Retiremen_VMF 2 часа назад

      Не понимаю зачем они меняют 31 летнего на 21 летнего! Пускай смотрит на Краснодар, они вкладывают на сезон ну от силы два 4 млн эуро!!! И продавать уже будет нечего. Не будь ГСН успешным бизнесменом, заподозрил бы измену. Но раз такое решение есть, значит Ионову жизнь уже просчитали до цента. На транфермаркте Понтус Альмквист действительно стоит 250 тыщ. Но Ростову ЛЧ не играть, также как и ЛЕ, вот теперь догоняют упущенное. Правда двумя не обойтись, но еще есть 2 дня.

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      Рейтинг: +3925

      Yurok161 > Retiremen_VMF 5 минут назад

      Кабелья,Вилена...Только за этих двоих Краснодар за одно окно больше 20 лямов отдал.Никак не два 4 млн эуро.Да и за Вандерсона 8 лямов при трансферной стоимости 2.5 ляма.Так что ,друг мой,твой комент неуместен.

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      Рейтинг: +1881

      Boeung777 2 часа назад

      Его рыночная стоимость – 250 тысяч евро. Сумма сделки составит около 4 миллионов евро. Крутая сделка!

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