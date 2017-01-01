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    Expressen: сын Хенрика Ларссона близок к переходу в российский клуб

    Нападающий «Норрчепинга» Джордан Ларссон, скорее всего, продолжит карьеру в России.

    Как сообщает Expressen, 22-летний футболист принял решение сменить команду этим летом и уже почти договорился с российским клубом.

    По информации телеграм-канала «ЭкСпорт», речь идет о «Спартаке».

    • Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
    • За «Норрчепинг» игрок выступает с января 2018 года.
    • За полтора сезона сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

    Источник: Expressen

    Одна из двух национальных шведских ежедневных газет. Основана в 1944 году. Аудитория в твиттере - более 173 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1754

      BlackMurder 1 минуту назад

      Батя не мог такого посоветовать)) так рано портить жизнь

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