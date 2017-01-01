Expressen: сын Хенрика Ларссона близок к переходу в российский клуб

Батя не мог такого посоветовать)) так рано портить жизнь
Нападающий «Норрчепинга» Джордан Ларссон, скорее всего, продолжит карьеру в России.
Как сообщает Expressen, 22-летний футболист принял решение сменить команду этим летом и уже почти договорился с российским клубом.
По информации телеграм-канала «ЭкСпорт», речь идет о «Спартаке».
- Джордан Ларссон – сын экс-форварда «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона.
- За «Норрчепинг» игрок выступает с января 2018 года.
- За полтора сезона сыграл 46 матчей, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Источник: Expressen
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