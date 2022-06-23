«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»

Спортивный директор «Норрчепинга» Тони Мартинссон заявил, что клуб хотел бы сохранить в составе защитника Филипа Дагерстола.

25-летний футболист принадлежит «Химкам».

Швед в марте приостановил контракт с клубом РПЛ.

Рыночная стоимость Дагерстола – 1,8 миллиона евро.

«Да, если будет правильная цена, конечно, мы готовы выкупить Дагерстола. Нам был бы интересен этот вариант», – сказал Мартинссон.

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