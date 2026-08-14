Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости

«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
«Спартак» продлил контракт с голкипером
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив» – есть реакция клуба и телеканала
Украинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Жена Батракова покинула «Локомотив»
41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
Мостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Источник: «Бомбардир»