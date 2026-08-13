Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд

Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев считает, что команды из РФ могут вернуть в международные турниры уже в следующем году.

Отстранение длится с февраля 2022 года.

«На данный момент нового добавить нечего, в переговорах я не участвую.

У меня есть своя оценка происходящего. Как и вы, я вижу тенденции по возвращению спортивных федераций в разном статусе. Тренд понятен.

Но футбол – отдельная история, самый политизированный вид спорта. По моим прогнозам, самый реалистичный вариант – полноценно мы вернемся в 2027 году в систему соревнований сборных и клубов.

Но для этого нужно пройти большой путь. Какие точки? Будет ли это жеребьевка к Евро? Информации у меня нет. Но выглядит это реалистично.

Если на каком-то этапе понадобится помощь РПЛ, РФС, мы подключимся. Есть вопросы по тому, как будет происходить восстановление: рейтинг, лицензирование, календарь, безопасность, проведение матчей. Ситуация развивается», – сказал Алаев.