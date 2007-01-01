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    Хельсингборг - результаты

    Город Хельсингборг
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Сайт http://www.hif.se/
    Стадион Олимпиа
    Тренер Хенрик Ларссон
    Турниры:
    Швеция. Аллсвенскан 2015
    30 тур
    		31 октября, суббота 15:00 Хельсингборг 1:2 Хэкен
    29 тур
    		25 октября, воскресенье 17:00 Сундсвалль 2:1 Хельсингборг
    28 тур
    		18 октября, воскресенье 18:30 Хаммарбю 1:4 Хельсингборг
    27 тур
    		4 октября, воскресенье 16:00 Хельсингборг 2:1 Эльфсборг
    26 тур
    		28 сентября, понедельник 20:00 Юргорден 2:2 Хельсингборг
    25 тур
    		24 сентября, четверг 20:00 Хельсингборг 0:2 Эребру
    24 тур
    		20 сентября, воскресенье 16:00 Гефле 2:1 Хельсингборг
    23 тур
    		13 сентября, воскресенье 18:30 Хельсингборг 1:2 Гетеборг
    22 тур
    		30 августа, воскресенье 18:30 Хельсингборг 0:3 Мальме
    21 тур
    		24 августа, понедельник 20:00 Норрчепинг 3:2 Хельсингборг
    20 тур
    		17 августа, понедельник 20:00 Хельсингборг 2:0 Хальмстад
    19 тур
    		8 августа, суббота 17:00 Фалькенберг 2:3 Хельсингборг
    18 тур
    		31 июля, пятница 20:30 Хельсингборг 1:2 Кальмар
    17 тур
    		25 июля, суббота 17:00 Отвидаберг 1:2 Хельсингборг
    16 тур
    		19 июля, воскресенье 03:01 Хельсингборг 3:1 АИК
    15 тур
    		13 июля, понедельник 20:05 Хельсингборг 0:1 Юргорден
    14 тур
    		5 июля, воскресенье 18:30 Хэкен 3:2 Хельсингборг
    13 тур
    		6 июня, суббота 17:00 Хельсингборг 3:0 Отвидаберг
    12 тур
    		3 июня, среда 20:00 Эребру 0:0 Хельсингборг
    11 тур
    		31 мая, воскресенье 16:00 АИК 3:1 Хельсингборг
    10 тур
    		25 мая, понедельник 20:00 Хельсингборг 1:0 Хаммарбю
    9 тур
    		20 мая, среда 20:00 Эльфсборг 2:1 Хельсингборг
    8 тур
    		9 мая, суббота 19:00 Хельсингборг 1:2 Гефле
    7 тур
    		3 мая, воскресенье 18:30 Мальме 3:1 Хельсингборг
    6 тур
    		30 апреля, четверг 20:00 Хельсингборг 2:0 Сундсвалль
    5 тур
    		27 апреля, понедельник 20:00 Гетеборг 3:1 Хельсингборг
    4 тур
    		20 апреля, понедельник 20:00 Хельсингборг 3:1 Норрчепинг
    3 тур
    		12 апреля, воскресенье 16:00 Хальмстад 1:2 Хельсингборг
    2 тур
    		8 апреля, среда 20:00 Хельсингборг 0:0 Фалькенберг
    1 тур
    		4 апреля, суббота 17:00 Кальмар 0:0 Хельсингборг
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