Турниры:
Швеция. Аллсвенскан 2015
|30 тур
|31 октября, суббота
|15:00
|Хельсингборг
|1:2
|Хэкен
|29 тур
|25 октября, воскресенье
|17:00
|Сундсвалль
|2:1
|Хельсингборг
|28 тур
|18 октября, воскресенье
|18:30
|Хаммарбю
|1:4
|Хельсингборг
|27 тур
|4 октября, воскресенье
|16:00
|Хельсингборг
|2:1
|Эльфсборг
|26 тур
|28 сентября, понедельник
|20:00
|Юргорден
|2:2
|Хельсингборг
|25 тур
|24 сентября, четверг
|20:00
|Хельсингборг
|0:2
|Эребру
|24 тур
|20 сентября, воскресенье
|16:00
|Гефле
|2:1
|Хельсингборг
|23 тур
|13 сентября, воскресенье
|18:30
|Хельсингборг
|1:2
|Гетеборг
|22 тур
|30 августа, воскресенье
|18:30
|Хельсингборг
|0:3
|Мальме
|21 тур
|24 августа, понедельник
|20:00
|Норрчепинг
|3:2
|Хельсингборг
|20 тур
|17 августа, понедельник
|20:00
|Хельсингборг
|2:0
|Хальмстад
|19 тур
|8 августа, суббота
|17:00
|Фалькенберг
|2:3
|Хельсингборг
|18 тур
|31 июля, пятница
|20:30
|Хельсингборг
|1:2
|Кальмар
|17 тур
|25 июля, суббота
|17:00
|Отвидаберг
|1:2
|Хельсингборг
|16 тур
|19 июля, воскресенье
|03:01
|Хельсингборг
|3:1
|АИК
|15 тур
|13 июля, понедельник
|20:05
|Хельсингборг
|0:1
|Юргорден
|14 тур
|5 июля, воскресенье
|18:30
|Хэкен
|3:2
|Хельсингборг
|13 тур
|6 июня, суббота
|17:00
|Хельсингборг
|3:0
|Отвидаберг
|12 тур
|3 июня, среда
|20:00
|Эребру
|0:0
|Хельсингборг
|11 тур
|31 мая, воскресенье
|16:00
|АИК
|3:1
|Хельсингборг
|10 тур
|25 мая, понедельник
|20:00
|Хельсингборг
|1:0
|Хаммарбю
|9 тур
|20 мая, среда
|20:00
|Эльфсборг
|2:1
|Хельсингборг
|8 тур
|9 мая, суббота
|19:00
|Хельсингборг
|1:2
|Гефле
|7 тур
|3 мая, воскресенье
|18:30
|Мальме
|3:1
|Хельсингборг
|6 тур
|30 апреля, четверг
|20:00
|Хельсингборг
|2:0
|Сундсвалль
|5 тур
|27 апреля, понедельник
|20:00
|Гетеборг
|3:1
|Хельсингборг
|4 тур
|20 апреля, понедельник
|20:00
|Хельсингборг
|3:1
|Норрчепинг
|3 тур
|12 апреля, воскресенье
|16:00
|Хальмстад
|1:2
|Хельсингборг
|2 тур
|8 апреля, среда
|20:00
|Хельсингборг
|0:0
|Фалькенберг
|1 тур
|4 апреля, суббота
|17:00
|Кальмар
|0:0
|Хельсингборг