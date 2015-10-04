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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хельсингборг - Эльфсборг
Хельсингборг - Эльфсборг: обзор матча 04 октября 2015
Хельсингборг
04.10.2015, воскресенье, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
2 : 1
Завершен
Эльфсборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хельсингборг - Эльфсборг
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Сириус
2 : 2
18.10.2026
Эльфсборг
Информация о матче
Стадион:
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Хельсингборг
Эльфсборг
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца
2022.07.02 14:31
«Хельсингборг» продлил аренду полузащитника «Ростова» Гиговича
2022.07.02 10:43
Агент Гиговича рассказал, от чего будет зависеть возвращение шведа в «Ростов»
2022.06.17 18:57
Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»
2022.03.16 00:41
1
«Ростов» подписал шведских полузащитников Альмквиста и Гиговича
2020.10.15 21:14
3
Экс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
12 команд вылетели из Лиги Европы и завершили евросезон
2025.01.31 01:15
Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл
2025.01.31 00:58
«Тоттенхэм» – «Эльфсборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
2025.01.30 21:50
«Эльфсборг» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025
2025.01.23 21:50
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