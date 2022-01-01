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Агент Гиговича рассказал, от чего будет зависеть возвращение шведа в «Ростов»

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, дал комментарий по поводу будущего игрока.

«Вернется ли Гигович? Ответы на все вопросы сейчас зависят от решения ФИФА, все его ждут. Сперва нужно посмотреть, каким будет решение, не хотелось бы ненужных спекуляций.

Но если этот срок продлят, Россия не будет хорошим местом для развития молодых футболистов. К сожалению, лига будет чрезвычайно ослаблена», – сказал агент.

  • В марте ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать контракты с клубами.
  • Иностранцы могли покинуть российские команды до 30 июня. Есть вероятность, что это правило продлят.
  • Весной Гигович, воспользовавшись разрешением ФИФА, ушел из «Ростова» в «Хельсинборг».

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Источник: «РБ Спорт»

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