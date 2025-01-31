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Лига Европы. Победы «МЮ», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Аякса», ПАОК Чалова и Оздоева проиграл

В четверг, 30 января, состоялись все матчи заключительного тура общего этапа Лиги Европы-2024/25.

Выделим несколько результатов игрового дня.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур

Аякс (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 23; 2:0 – Фитц-Джим, 58; 2:1 – Осимхен, 90+4.

ФКСБ (Румыния) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Далот, 60; 0:2 – Мэйну, 68.

Реал Сосьедад (Испания) – ПАОК (Греция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Оскарссон, 43; 2:0 – Оскарссон, 48.

Рома (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Анхелиньо, 44; 2:0 – Шомуродов, 69.

Тоттенхэм (Англия) – Эльфсборг (Швеция) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Скарлетт, 70; 2:0 – Аджайи, 84; 3:0 – Мур, 90+4.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»

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