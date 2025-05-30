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Определились 13 участников общего этапа Лиги Европы-2025/26

30 мая 2025, 09:57

Стали известны все 13 команд, которые напрямую вышли в общий этап Лиги Европы сезона-2025/26 по итогам национальных турниров текущего сезона.

Это «Кристал Пэлас», «Астон Вилла» (оба – Англия), «Болонья», «Рома» (оба – Италия), «Бетис», «Сельта» (оба – Испания), «Штутгарт», «Фрайбург» (оба – Германия), «Лилль», «Лион» (оба – Франция), «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды), «Порту» (Португалия) и «Динамо Загреб» (Хорватия).

Последним путевку на эту стадию получил клуб из хорватской столицы. Она ему досталась в результате перераспределения мест по итогам Лиги конференций-2024/25.

Победитель турнира «Челси» напрямую вышел в общий этап Лиги чемпионов. Место в общем этапе Лиге Европы, которое предназначалось победителю ЛК, согласно правилам, досталось команде с наивысшим клубным рейтингом УЕФА из тех, что изначально попали лишь в квалификацию ЛЕ. Этой командой и оказалось «Динамо».

При этом загребский клуб квалифицировался в Лигу Европы только вчера по итогам финала Кубка Хорватии. В нем «Риека» по сумме двух матчей обыграла «Славен Белупо» (1:0 и 1:1). Поскольку «Риека» также стала чемпионом страны, путевка в ЛЕ, предназначавшаяся обладателю Кубка Хорватии, отошла вице-чемпиону – «Динамо Загреб».

Еще 12 участников общего этапа Лиги Европы определятся по итогам отбора, а 11 попадут в турнир после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

  • В этом сезоне Лигу Европы выиграл «Тоттенхэм».
  • Загребское «Динамо» в этом году только во 2-й раз за последние 20 сезонов проиграло чемпионский титул в Хорватии. В сезоне-2016/17 чемпионом также стала «Риека».

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо Загреб Кристал Пэлас Астон Вилла Болонья Рома Бетис Сельта Штутгарт Фрайбург Лилль Лион Гоу Эхед Иглс Порту
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