Определились все участники Лиги Европы сезона-2025/26

Стали известны все 45 клубов, которые напрямую попали в розыгрыш Лиги Европы в следующем сезоне. Еще 32 добавятся в турнир после вылета из отборочных раундов Лиги чемпионов.

Полный состав участников Лиги чемпионов сезона-2025/26 можно посмотреть здесь.

Сразу в общий этап Лиги Европы вышли 13 команд. Квалификация турнира до раунда плей-офф разделена на 2 части – путь чемпионов и путь лиг и обладателей кубков.

Ниже в обратном порядке представлены список участников Лиги Европы и структура отбора в общий этап.

Общий этап (36 команд. 13 вышли напрямую + 12 победителей раунда плей-офф ЛЕ + 7 вылетевших в раунде плей-офф ЛЧ (5 из пути чемпионов и 2 из пути лиг) + 4 вылетевших в 3-м отборочном раунде пути лиг ЛЧ).

«Кристал Пэлас», «Астон Вилла» (оба – Англия), «Болонья», «Рома» (оба – Италия), «Бетис», «Сельта» (оба – Испания), «Штутгарт», «Фрайбург» (оба – Германия), «Лилль», «Лион» (оба – Франция), «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды), «Порту» (Португалия), «Динамо» Загреб (Хорватия).

Раунд плей-офф (24 команды. 5 вышли напрямую + 13 победителей 3-го отборочного раунда ЛЕ (6 из пути чемпионов и 7 из пути лиг и обладателей кубков) + 6 вылетевших в 3-м отборочном раунде пути чемпионов ЛЧ).

«Генк» (Бельгия), «Самсунспор» (Турция), «Сигма» (Чехия), «Абердин» (Шотландия), «Янг Бойз» (Швейцария).

3-й отборочный раунд (26 команд. 14 в пути лиг и обладателей кубков (3 вышли напрямую + 8 победителей 2-го отборочного раунда ЛЕ + 3 вылетевших во 2-м отборочном раунде пути лиг ЛЧ) + 12 в пути чемпионов, вылетевших во 2-м отборочном раунде пути чемпионов ЛЧ).

Путь лиг и обладателей кубков. «Вольфсберг» (Австрия), «Фредрикстад» (Норвегия), ПАОК (Греция).

2-й отборочный раунд (16 команд. 8 вышли напрямую + 8 победителей 1-го отборочного раунда ЛЕ).

Путь лиг и обладателей кубков. «Утрехт» (Нидерланды), «Брага» (Португалия), «Андерлехт» (Бельгия), «Бешикташ» (Турция), «Баник» (Чехия), «Хиберниан» (Шотландия), «Лугано» (Швейцария), «Мидтьюлланд» (Дания).

1-й отборочный раунд (16 команд).

Путь лиг и обладателей кубков. «Хапоэль БШ» (Израиль), «Шахтер» (Украина), «Партизан» (Сербия), «Легия» (Польша), «АЕК» Ларнака (Кипр), «Пакш» (Венгрия), «Хэкен» (Швеция), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Левски» (Болгария), «Сабах» (Азербайджан), «Спартак Тр» (Словакия), «Целе» (Словения), «Шериф» (Молдова), «Приштина» (Косово), «Актобе» (Казахстан), «Ильвес» (Финляндия).