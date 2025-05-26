Определились все участники Лиги чемпионов сезона-2025/26

По итогам матчей национальных чемпионатов, прошедших в эти выходные, стали известны все 82 клуба, которые выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

29 из них напрямую вышли в общий этап. Еще 7 определятся по итогам четырех отборочных раундов. Квалификация вновь будет разделена на 2 части – пути чемпионов и нечемпионов.

Ниже в обратном порядке представлены список участников Лиги чемпионов и структура отбора в общий этап.

Общий этап (36 команд).

«Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» (все – Англия), «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус» (все – Италия), «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал» (все – Испания), «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия Д» (все – Германия), «ПСЖ», «Марсель», «Монако» (все – Франция), ПСВ, «Аякс» (оба – Нидерланды), «Спортинг» (Португалия), «Юнион СЖ» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Славия» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция) + 7 победителей раунда плей-офф (5 из пути чемпионов и 2 из пути нечемпионов).

Раунд плей-офф (14 команд: 10 в пути чемпионов + 4 в пути нечемпионов).

Путь чемпионов: «Селтик» (Шотландия), «Базель» (Швейцария), «Штурм» (Австрия), «Буде-Глимт» (Норвегия) + 6 победителей пути чемпионов 3-го отборочного раунда.

Путь нечемпионов: 4 победителя пути нечемпионов 3-го отборочного раунда.

3-й отборочный раунд (20 команд: 12 в пути чемпионов + 8 в пути нечемпионов).

Путь чемпионов: 12 победителей пути чемпионов 2-го отборочного раунда.

Путь нечемпионов: «Ницца» (Франция), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция) + 3 победителя пути нечемпионов 2-го отборочного раунда.

2-й отборочный раунд (30 команд: 24 в пути чемпионов + 6 в пути нечемпионов).

Путь чемпионов: «Копенгаген» (Дания), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Динамо К» (Украина), «Црвена Звезда» (Сербия), «Риека» (Хорватия), «Лех» (Польша), «Пафос» (Кипр), «Ференцварош» (Венгрия), «Карабах» (Азербайджан), «Слован» (Словакия) + 14 победителей 1-го отборочного раунда.

Путь нечемпионов: «Виктория» Пльзень (Чехия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Серветт» (Швейцария), Ред Булл «Зальцбург» (Австрия), «Бранн» (Норвегия), «Панатинаикос» (Греция).

1-й отборочный раунд (28 команд в пути чемпионов).

Путь чемпионов: «Мальме» (Швеция), ФКСБ (Румыния), «Лудогорец» (Болгария), «Олимпия» (Словения), «Милсами» (Молдова), «Дрита» (Косово), «Кайрат» (Казахстан), «КуПС» (Финляндия), «Шелбурн» (Ирландия), «Ноа» (Армения), РФШ (Латвия), «Викингур» (Фарерские острова), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Брейдаблик» (Исландия), «Линфилд» (Северная Ирландия), «Дифферданж» (Люксембург), «Жальгирис» (Литва), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Иберия 1999» (Грузия), «Эгнатия» (Албания), «Левадия» (Эстония), «Динамо Мн» (Беларусь), «Шкендия» (Северная Македония), «Интер» Эскальдес (Андорра), ТНС (Уэльс), «Будучность» (Черногория), «Линкольн» (Гибралтар), «Виртус» (Сан-Марино).