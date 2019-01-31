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Исландия. Лучший дивизион
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Сайт:
http://www.valur.is/
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«Нордшелланд» – «Валюр»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Зриньски» – «Валюр»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном
2019.01.31 18:58
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18:13
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