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«Зриньски» – «Валюр»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 11:44
Зриньски - Валюр
30 июл. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Зриньски» с форой (-1.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между боснийским «Зриньски» и исландским «Валюром» пройдет 30 июля 2026 года в Мостаре на стадионе «Биели Бриег». Хозяева уступили в первом матче с минимальным счетом 0:1, но благодаря домашнему полю и мощной атаке сохраняют шансы на проход. «Зриньски» подходит к ответной встрече с впечатляющей статистикой – 13 голов в пяти последних матчах, надежная оборона (0.60 пропущенных в среднем) и длительная беспроигрышная серия (11 из 13 матчей). Гости, напротив, имеют минимальное преимущество, но их защита регулярно пропускает (1.60 гола в среднем за пять игр), а в выездных еврокубках они играют нестабильно. Сможет ли «Зриньски» использовать поддержку родных трибун и свою атакующую мощь, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Валюр» продолжит свою гостевую серию в Лиге Конференций и удержит минимальное преимущество? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Зриньски» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом в атаке и домашней поддержкой. В последних пяти матчах команда забила 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и забивает в шести из восьми последних встреч, а также имеет надежную оборону – 0.60 пропущенных гола в среднем за матч. В первом матче боснийцы не смогли забить, но удержали свои ворота сухими до 1:0, что показывает их способность обороняться. Домашняя форма «Зриньски» внушает оптимизм: они не проигрывают в 11 из 13 последних матчей и умеют забивать, особенно на своем поле. Их атакующая мощь и стабильная результативность позволяют рассчитывать на как минимум один-два гола, особенно против соперника, который регулярно пропускает. В товарищеских матчах команда разгромила «Арсенал Тиват» (6:0) и «Посушье» (3:1), подтвердив свою боеспособность.

«Валюр» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом и будет делать ставку на оборону и контратаки. Однако их защита оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах они пропустили восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропускают в восьми из десяти последних встреч. В атаке исландцы действуют скромнее – 1.40 гола в среднем за игру, что ниже, чем у хозяев. В первом матче «Валюр» сумел забить один гол и победить, но их оборона не выглядит непробиваемой, и теперь им нужно быть особенно внимательными в гостях, где их статистика в еврокубках не столь надежна. Гостям придется обороняться, но их защита редко остается сухой, что создает риски. В чемпионате Исландии «Валюр» демонстрирует нестабильные результаты (поражение от «Хафнарфьордура» 0:2), что указывает на проблемы против организованных соперников.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Зриньски» является фаворитом и должен уверенно победить на своем поле. Хозяева имеют преимущество в атаке, домашней поддержке и нуждаются в победе, тогда как гости слабы в обороне и не могут похвастаться стабильной игрой в защите. Победа «Зриньски» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом, и боснийский клуб должен пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Валюр» обыграл «Зриньски» со счетом 1:0, что дает исландской команде психологическое преимущество, однако хозяева не пропустили больше одного гола и имеют шанс отыграться. Текущая форма «Зриньски» (13 голов за пять матчей, 0.60 пропущенных) и слабость обороны «Валюра» (1.60 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и пройти в следующий раунд. «Валюр» имеет гостевую серию, но против такой атакующей команды им будет сложно удержать свои ворота сухими.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
2
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Валюр
1 : 0
23.07.2026
Зриньски
Самая крупная ничья
Лига конференций, 2 раунд
Зриньски
2 : 2
30.07.2026
Валюр
Лига конференций, 2 раунд
Зриньски
2 : 2
30.07.2026
Валюр
Лига конференций, 2 раунд
Валюр
1 : 0
23.07.2026
Зриньски

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зриньски
31
Zvonimir Šubarić
ВР
21
V. Grbic
ЦЗ
27
Слободан Яковлевич
ЦЗ
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
15
Karlo Stapić
ЦЗ
17
Antonio Ilić
ЦП
20
Антонио Иванчич
АП
42
Marijan Ćavar
ЦФ
99
Неманья Билбия
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Валюр
18
Frederik Agust Schram
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
24
Myles Veldman
ЦЗ
14
A. Skoglund
ЦП
17
Lúkas Logi Heimisson
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
J. Jonsson
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
22
Birkir Heimisson
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
Зриньски
1
Matej Bogdan
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
22
Ади Налич
ЦЗ
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
5
Dan Lagumdžija
ЦП
8
Ivica Vidović
ЦП
77
Karlo Abramović
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
11
Tomi Jurić
ЦФ
Валюр
95
Tomas Blöndal-Petersson
ВР
25
Stefán Ágústsson
ВР
6
Bjarni Mark Antonsson
ЦЗ
21
Jakob Franz Pálsson
ЦЗ
5
K. Arnarsson
ЦП
26
E. Sigurbjornsson
ЦП
29
S. Veseli
ЦП
19
D. Gardarson
ЦФ
11
Ingimar Torbjörnsson Stöle
ЦФ
4-1-1-4
31
21
4
Баришич
15
27
Яковлевич
17
20
Иванчич
42
10
25
Чуже
99
Билбия
2-3-5
18
15
Орн Ейхолфссон
24
14
17
28
Фридьоунссон
8
9
22
12
4
15
12
Мамич
12
Мамич
15
42
5
5
42
17
77
77
17
25
Чуже
14
14
25
Чуже
10
11
11
10
22
21
21
22
14
5
5
14
19
19
8
11
11
8
Остались в запасе
Зриньски
Валюр
1
Matej Bogdan
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
22
Ади Налич
ЦЗ
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
8
Ivica Vidović
ЦП
Главный тренер
Игор Штимац
95
Tomas Blöndal-Petersson
ВР
25
Stefán Ágústsson
ВР
6
Bjarni Mark Antonsson
ЦЗ
26
E. Sigurbjornsson
ЦП
29
S. Veseli
ЦП
Остались в запасе
1
Matej Bogdan
ВР
44
Antonio Đaković
ВР
22
Ади Налич
ЦЗ
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
8
Ivica Vidović
ЦП
Остались в запасе
95
Tomas Blöndal-Petersson
ВР
25
Stefán Ágústsson
ВР
6
Bjarni Mark Antonsson
ЦЗ
26
E. Sigurbjornsson
ЦП
29
S. Veseli
ЦП
Главный тренер
Игор Штимац

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Зриньски» одержит победу с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, домашнюю поддержку и необходимость отыгрываться. Оборона «Валюра» слишком уязвима, чтобы сдержать натиск хозяев, которые забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Зриньски» с форой (-1.5) за 1.6 выглядит оправданной – боснийцы должны реализовать свое преимущество на «Биели Бриег». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Зриньски» и «Валюром» состоится 30 июля 2026 года в Мостаре на стадионе «Биели Бриег» и начнется в 21:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Зриньски» – «Валюр»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.60
Победа «Зриньски» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Валюр Зриньски
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