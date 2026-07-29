Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между боснийским «Зриньски» и исландским «Валюром» пройдет 30 июля 2026 года в Мостаре на стадионе «Биели Бриег». Хозяева уступили в первом матче с минимальным счетом 0:1, но благодаря домашнему полю и мощной атаке сохраняют шансы на проход. «Зриньски» подходит к ответной встрече с впечатляющей статистикой – 13 голов в пяти последних матчах, надежная оборона (0.60 пропущенных в среднем) и длительная беспроигрышная серия (11 из 13 матчей). Гости, напротив, имеют минимальное преимущество, но их защита регулярно пропускает (1.60 гола в среднем за пять игр), а в выездных еврокубках они играют нестабильно. Сможет ли «Зриньски» использовать поддержку родных трибун и свою атакующую мощь, чтобы отыграть дефицит и пройти в следующий раунд, или «Валюр» продолжит свою гостевую серию в Лиге Конференций и удержит минимальное преимущество? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Зриньски» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом в атаке и домашней поддержкой. В последних пяти матчах команда забила 13 голов (в среднем 2.60 за игру) и забивает в шести из восьми последних встреч, а также имеет надежную оборону – 0.60 пропущенных гола в среднем за матч. В первом матче боснийцы не смогли забить, но удержали свои ворота сухими до 1:0, что показывает их способность обороняться. Домашняя форма «Зриньски» внушает оптимизм: они не проигрывают в 11 из 13 последних матчей и умеют забивать, особенно на своем поле. Их атакующая мощь и стабильная результативность позволяют рассчитывать на как минимум один-два гола, особенно против соперника, который регулярно пропускает. В товарищеских матчах команда разгромила «Арсенал Тиват» (6:0) и «Посушье» (3:1), подтвердив свою боеспособность.

«Валюр» подходит к ответной игре с минимальным преимуществом и будет делать ставку на оборону и контратаки. Однако их защита оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах они пропустили восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропускают в восьми из десяти последних встреч. В атаке исландцы действуют скромнее – 1.40 гола в среднем за игру, что ниже, чем у хозяев. В первом матче «Валюр» сумел забить один гол и победить, но их оборона не выглядит непробиваемой, и теперь им нужно быть особенно внимательными в гостях, где их статистика в еврокубках не столь надежна. Гостям придется обороняться, но их защита редко остается сухой, что создает риски. В чемпионате Исландии «Валюр» демонстрирует нестабильные результаты (поражение от «Хафнарфьордура» 0:2), что указывает на проблемы против организованных соперников.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Зриньски» является фаворитом и должен уверенно победить на своем поле. Хозяева имеют преимущество в атаке, домашней поддержке и нуждаются в победе, тогда как гости слабы в обороне и не могут похвастаться стабильной игрой в защите. Победа «Зриньски» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом, и боснийский клуб должен пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Валюр» обыграл «Зриньски» со счетом 1:0, что дает исландской команде психологическое преимущество, однако хозяева не пропустили больше одного гола и имеют шанс отыграться. Текущая форма «Зриньски» (13 голов за пять матчей, 0.60 пропущенных) и слабость обороны «Валюра» (1.60 пропущенных) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и пройти в следующий раунд. «Валюр» имеет гостевую серию, но против такой атакующей команды им будет сложно удержать свои ворота сухими.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Зриньски» одержит победу с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, домашнюю поддержку и необходимость отыгрываться. Оборона «Валюра» слишком уязвима, чтобы сдержать натиск хозяев, которые забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Зриньски» с форой (-1.5) за 1.6 выглядит оправданной – боснийцы должны реализовать свое преимущество на «Биели Бриег». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Зриньски» и «Валюром» состоится 30 июля 2026 года в Мостаре на стадионе «Биели Бриег» и начнется в 21:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.