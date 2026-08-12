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«Нордшелланд» — «Валюр»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 10:20
Нордшелланд - Валюр
13 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
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1.65
Победа «Нордшелланда» с форой (-2,5)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Нордшелландом» и «Валюром» пройдет 13 августа в Фаруме на стадионе «Фарум Парк». Хозяева из Дании подходят к игре с комфортным преимуществом после выездной победы в первом матче (2-0) и находятся в отличной форме – три победы подряд, три сухих матча и всего 0,40 пропущенного гола в среднем за последние пять игр. Гости из Исландии, напротив, нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, однако их атака способна создавать моменты – они забивают в пяти из семи последних встреч. Сможет ли датский клуб подтвердить свой статус фаворита на домашнем стадионе, или исландцы сумеют реабилитироваться за поражение и хотя бы забить гол в Дании?

Кто победит в матче

В пользу «Нордшелланда» говорит их феноменальная защита и стабильность. Датский клуб выиграл три последних матча подряд, не пропуская в них ни одного гола. В среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола, что делает их одной из самых надежных команд в квалификации. Атака хозяев также стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола и забивают в четырех последних матчах. В первом матче «Нордшелланд» уверенно переиграл «Валюр» на его поле (2-0), не позволив сопернику создать серьезных моментов. В чемпионате Дании команда также на ходу: победа над «Раннерсом» (1-0) и ничья с «Хорсенсом» (1-1) подтверждают их боевой настрой. В предыдущих раундах Лиги Конференций «Нордшелланд» разгромил «ГАИС» (6-0 дома и 1-0 на выезде), что говорит об их умении уверенно проходить соперников.

«Валюр» подходит к ответной игре с серьезной мотивацией хотя бы забить гол престижа. Исландский клуб забивает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,60 раза за матч. В чемпионате Исландии команда показывает нестабильные результаты: победа над «Брейдабликом» (3-1) и поражение от «Стьярнана» (2-3) демонстрируют их атакующий потенциал, но проблемы в защите. Однако против такой обороны, как у «Нордшелланда», исландцам будет крайне сложно создать моменты. Защита «Валюра» действует ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола и пропускают в четырех последних матчах. Для того чтобы хотя бы попытаться спасти серию, «Валюру» необходимо забивать минимум три гола и не пропускать, что выглядит нереалистично.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Нордшелланда». Датский клуб имеет преимущество в классе, защите и форме, а также комфортное преимущество после первого матча. «Валюр» будет пытаться забить гол престижа, чтобы смягчить горечь поражения, но их уязвимая оборона против стабильной атаки соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Нордшелланд» уверенно выиграет и второй матч, продолжая свою победную серию.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Нордшелланд» одержал победу на выезде со счетом 2-0, что дает датскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Нордшелланда» впечатляет: три победы подряд, три сухих матча и всего 0,40 пропущенного гола за игру. «Валюр» имеет атакующий потенциал (1,60 гола за игру), но их защита уязвима (1,60 пропущенных). Учитывая разницу в классе и преимущество хозяев в два мяча, исландскому клубу будет крайне сложно не только отыграться, но и просто забить.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
7
Забитых мячей
0
3.5
В среднем за матч
0
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Нордшелланд
5 : 0
13.08.2026
Валюр
Лига конференций, 3 раунд
Нордшелланд
5 : 0
13.08.2026
Валюр
Лига конференций, 3 раунд
Валюр
0 : 2
06.08.2026
Нордшелланд

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
15
Stephen Acquah
ЦЗ
4
Noah Markmann
ЦЗ
32
Victor Gustafsen
ЦЗ
5
Юхо Ляхтеенмяки
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
(К) ЦП
10
P. Amoako
ЦФ
29
Виллум Бертельсен
ЦФ
40
Hjalte Rasmussen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Валюр
18
Frederik Agust Schram
ВР
3
Хердур Инги Гуннарссон
ЛЗ
21
Jakob Franz Pálsson
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
(К) ЦЗ
24
Myles Veldman
ЦЗ
17
Lúkas Logi Heimisson
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
8
J. Jonsson
ЦФ
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
ЦФ
22
Birkir Heimisson
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
Нордшелланд
48
Carl Kristoffersen
ВР
31
Andreas Søndenbroe
ВР
28
Markus Walker
ЦЗ
42
Matej Tuka
ЦЗ
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
18
Юстин Янссен
ЦП
49
William Faber
ЦФ
39
Daniel Ingi Johannesson
ЦФ
77
Леви Нене
ЦФ
37
Lamine Sadio
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Валюр
95
Tomas Blöndal-Petersson
ВР
25
Stefán Ágústsson
ВР
6
Bjarni Mark Antonsson
ЦЗ
29
S. Veseli
ЦП
5
K. Arnarsson
ЦП
14
A. Skoglund
ЦП
11
Ingimar Torbjörnsson Stöle
ЦФ
19
D. Gardarson
ЦФ
9
Patrick Pedersen
ЦФ
3-2-2-3
13
Хансен
4
32
5
Ляхтеенмяки
15
2
Анкерсен
6
Бринк
8
Рёйкьер
40
29
Бертельсен
10
4-2-4
18
21
15
Орн Ейхолфссон
24
3
Гуннарссон
17
28
Фридьоунссон
4
22
12
8
5
Ляхтеенмяки
28
28
5
Ляхтеенмяки
2
Анкерсен
42
42
2
Анкерсен
8
Рёйкьер
18
Янссен
18
Янссен
8
Рёйкьер
10
77
Нене
77
Нене
10
37
37
21
29
29
21
22
11
11
22
3
Гуннарссон
19
19
3
Гуннарссон
Остались в запасе
Нордшелланд
Валюр
48
Carl Kristoffersen
ВР
31
Andreas Søndenbroe
ВР
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
49
William Faber
ЦФ
39
Daniel Ingi Johannesson
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
95
Tomas Blöndal-Petersson
ВР
25
Stefán Ágústsson
ВР
6
Bjarni Mark Antonsson
ЦЗ
5
K. Arnarsson
ЦП
14
A. Skoglund
ЦП
9
Patrick Pedersen
ЦФ
Остались в запасе
48
Carl Kristoffersen
ВР
31
Andreas Søndenbroe
ВР
35
Villads Rutkjaer
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
49
William Faber
ЦФ
39
Daniel Ingi Johannesson
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Остались в запасе
95
Tomas Blöndal-Petersson
ВР
25
Stefán Ágústsson
ВР
6
Bjarni Mark Antonsson
ЦЗ
5
K. Arnarsson
ЦП
14
A. Skoglund
ЦП
9
Patrick Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Нордшелланда» с форой (-1,5). Хозяева находятся в отличной форме (три победы подряд, три сухих матча), демонстрируют надежную оборону (0,40 пропущенных гола за игру) и уже переиграли «Валюр» в первом матче (2-0). Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и имеют проблемы в защите (1,60 пропущенных). На своем поле «Нордшелланд» должен подтвердить статус фаворита и одержать победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Нордшелланда» с форой (-2,5) с коэффициентом 1.65.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Нордшелландом» и «Валюром» состоится 13 августа 2026 года в Фаруме на стадионе «Фарум Парк» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Нордшелланд» – «Валюр»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.65
Победа «Нордшелланда» с форой (-2,5)
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Автор: Орлов Максим
Лига конференций Валюр Нордшелланд
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