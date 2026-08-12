Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Нордшелландом» и «Валюром» пройдет 13 августа в Фаруме на стадионе «Фарум Парк». Хозяева из Дании подходят к игре с комфортным преимуществом после выездной победы в первом матче (2-0) и находятся в отличной форме – три победы подряд, три сухих матча и всего 0,40 пропущенного гола в среднем за последние пять игр. Гости из Исландии, напротив, нуждаются в чуде, чтобы пройти дальше, однако их атака способна создавать моменты – они забивают в пяти из семи последних встреч. Сможет ли датский клуб подтвердить свой статус фаворита на домашнем стадионе, или исландцы сумеют реабилитироваться за поражение и хотя бы забить гол в Дании?

Кто победит в матче

В пользу «Нордшелланда» говорит их феноменальная защита и стабильность. Датский клуб выиграл три последних матча подряд, не пропуская в них ни одного гола. В среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,40 гола, что делает их одной из самых надежных команд в квалификации. Атака хозяев также стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола и забивают в четырех последних матчах. В первом матче «Нордшелланд» уверенно переиграл «Валюр» на его поле (2-0), не позволив сопернику создать серьезных моментов. В чемпионате Дании команда также на ходу: победа над «Раннерсом» (1-0) и ничья с «Хорсенсом» (1-1) подтверждают их боевой настрой. В предыдущих раундах Лиги Конференций «Нордшелланд» разгромил «ГАИС» (6-0 дома и 1-0 на выезде), что говорит об их умении уверенно проходить соперников.

«Валюр» подходит к ответной игре с серьезной мотивацией хотя бы забить гол престижа. Исландский клуб забивает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,60 раза за матч. В чемпионате Исландии команда показывает нестабильные результаты: победа над «Брейдабликом» (3-1) и поражение от «Стьярнана» (2-3) демонстрируют их атакующий потенциал, но проблемы в защите. Однако против такой обороны, как у «Нордшелланда», исландцам будет крайне сложно создать моменты. Защита «Валюра» действует ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола и пропускают в четырех последних матчах. Для того чтобы хотя бы попытаться спасти серию, «Валюру» необходимо забивать минимум три гола и не пропускать, что выглядит нереалистично.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Нордшелланда». Датский клуб имеет преимущество в классе, защите и форме, а также комфортное преимущество после первого матча. «Валюр» будет пытаться забить гол престижа, чтобы смягчить горечь поражения, но их уязвимая оборона против стабильной атаки соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Нордшелланд» уверенно выиграет и второй матч, продолжая свою победную серию.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Нордшелланд» одержал победу на выезде со счетом 2-0, что дает датскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Нордшелланда» впечатляет: три победы подряд, три сухих матча и всего 0,40 пропущенного гола за игру. «Валюр» имеет атакующий потенциал (1,60 гола за игру), но их защита уязвима (1,60 пропущенных). Учитывая разницу в классе и преимущество хозяев в два мяча, исландскому клубу будет крайне сложно не только отыграться, но и просто забить.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 7 Забитых мячей 0 3.5 В среднем за матч 0 5:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Нордшелланд 5 : 0 Валюр Лига конференций, 3 раунд Нордшелланд 5 : 0 Валюр Лига конференций, 3 раунд Валюр 0 : 2 Нордшелланд

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Нордшелланда» с форой (-1,5). Хозяева находятся в отличной форме (три победы подряд, три сухих матча), демонстрируют надежную оборону (0,40 пропущенных гола за игру) и уже переиграли «Валюр» в первом матче (2-0). Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и имеют проблемы в защите (1,60 пропущенных). На своем поле «Нордшелланд» должен подтвердить статус фаворита и одержать победу с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Нордшелланда» с форой (-2,5) с коэффициентом 1.65.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Нордшелландом» и «Валюром» состоится 13 августа 2026 года в Фаруме на стадионе «Фарум Парк» и начнется в 20-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.