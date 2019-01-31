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    Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном

    Защитник исландского «Валюра» Эйдур Арон Сигурбьорнссон может продолжить карьеру в РПЛ.

    Как сообщает Sport24, 28-летним футболистом интересуется ЦСКА. Исландец рассматривается как замена Виктору Васина, который до сих пор не восстановился после разрыва крестообразных связок, полученного в феврале прошлого года.

    • Ранее Сигурбьорнссон выступал за шведский «Эребру», норвежский «Санднес Ульф» и немецкий «Хольштайн».
    • В начале этого года защитник дебютировал за сборную Исландии в товарищеской игре со Швецией (2:2).
    • В сезоне-2018 футболист провел за «Валюр» 29 матчей и забил один гол.

    Источник: Sport24

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    31.01.2019 18:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 февраля 2019, 14:37

      С чего это вдруг все так сильно на исландцев набросились? Случайно выстрелили один раз в Чемпионате Европы, и все вдруг стали считать футболистов сборной Исландии отличными игроками. Хотя, как показывает практика, после успеха в 2016 году у Исландии дела идут не очень хорошо. На ЧМ из группы не вышли, в Лиге Наций все свои матчи проиграли и вылетели в Лигу В, даже товарищеские матчи они не выигрывают.

      0
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 31 января 2019, 23:09

      Прям исландский бренд в рпл

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 21:07

      Что то затянулось восстановление Васина. Здоровья.

      4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 31 января 2019, 21:00

      скоро вся сборная Исландии будет в РФПЛ гонять

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 19:14

      Если и будет ЦСКА искать замену Васину, то не среди 28-летних игроков за рубежом. Тем более, что в клубе есть три ЦЗ на данный момент. Правда Бекао пока в аренде, но у ЦСКА есть большой шанс для выкупа его трансфера.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Рубик Докоян 31 января 2019, 20:52

      Я думаю как раз все правильно. Среди молодых игроков трудно найти стабильного центрального защитника (Бекао - исключение), чтобы он не косячил в обороне. Тот же Васин как чудил в памятной игре со Спартаком. А в 28 защитник уже полностью формируется. Тем более для центральных защитников не настолько важна скорость, как для крайних. Лет на 5-6 такого защитника вполне хватит, при условии надежной игры в обороне

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Lester84 31 января 2019, 21:01

      Тут индивидуально, но ЦСКА работает ещё и на перспективу. Иной и в 19-20 лет уже показывает не по годам приличное футбольное мастерство, а иные и в 28-30 никакие как ЦЗ. Тот же Васин чудил много, в " Зените Нету и Мевля. Насчёт скорости не соглашусь. Крайнему нужна скорость в нападении, когда убегает и помогает в атаке, а ЦЗ в защите. Быстрый нап. от него и убежит при забросах, и накрутит на скорости и т.д. Но у нас как быстрых ЦЗ не найдёшь так и хорошо играющих на втором этаже. Кто-то берёт опытом, кто-то удачным выбором позиции, а у кого-то ни того, ни другого.

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