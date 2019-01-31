Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном

Защитник исландского «Валюра» Эйдур Арон Сигурбьорнссон может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщает Sport24, 28-летним футболистом интересуется ЦСКА. Исландец рассматривается как замена Виктору Васина, который до сих пор не восстановился после разрыва крестообразных связок, полученного в феврале прошлого года.