Sport24: ЦСКА интересуется защитником «Валюра» Сигурбьорнссоном

С чего это вдруг все так сильно на исландцев набросились? Случайно выстрелили один раз в Чемпионате Европы, и все вдруг стали считать футболистов сборной Исландии отличными игроками. Хотя, как показывает практика, после успеха в 2016 году у Исландии дела идут не очень хорошо. На ЧМ из группы не вышли, в Лиге Наций все свои матчи проиграли и вылетели в Лигу В, даже товарищеские матчи они не выигрывают.
Защитник исландского «Валюра» Эйдур Арон Сигурбьорнссон может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщает Sport24, 28-летним футболистом интересуется ЦСКА. Исландец рассматривается как замена Виктору Васина, который до сих пор не восстановился после разрыва крестообразных связок, полученного в феврале прошлого года.
- Ранее Сигурбьорнссон выступал за шведский «Эребру», норвежский «Санднес Ульф» и немецкий «Хольштайн».
- В начале этого года защитник дебютировал за сборную Исландии в товарищеской игре со Швецией (2:2).
- В сезоне-2018 футболист провел за «Валюр» 29 матчей и забил один гол.