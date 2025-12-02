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Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Хольштайн
€ 20 млн
Хольштайн
Киль
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Гольштайн-Штадион
Сайт:
http://www.holstein-kiel.de
Тренер:
Марцель Рапп
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Таблица
Трансляция
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Прогноз на точный счет матча «Боруссия Д» – «Хольштайн»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 09:46
Определились два клуба, вылетевшие из Бундеслиги
2025.05.10 20:20
Трансляция
«Хольштайн» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 15:20
Прогноз на точный счет матча «Хольштайн» – «Фрайбург»: Бундеслига, 10 мая 2025
2025.05.09 10:07
Прогноз на точный счет матча «Аугсбург» – «Хольштайн»: Бундеслига, 4 мая 2025
2025.05.03 10:00
«Хольштайн» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.04.25 10:51
Трансляция
«РБ Лейпциг» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025
2025.04.19 15:20
«РБ Лейпциг» – «Хольштайн»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.04.18 14:43
Трансляция
«Хольштайн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025
2025.02.22 16:20
Трансляция
«Бавария» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2025
2025.02.07 21:20
Бундеслига. «Бавария» с дублем Кейна обыграла «Хольштайн» (4:3), «Боруссия» победила «Хайденхайм» (2:1)
2025.02.01 19:24
Трансляция
«Бавария» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2025
2025.02.01 16:20
Трансляция
«Вольфсбург» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025
2025.01.24 21:20
Бундеслига. «Боруссия Д» проиграла «Хольштайну» (2:4) из зоны вылета
2025.01.14 22:36
2
Трансляция
«Хольштайн» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025
2025.01.14 19:20
Трансляция
«Фрайбург» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2025
2025.01.11 16:20
Трансляция
«Боруссия» М – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024
2024.12.14 16:20
Бундеслига. «Байер» и «Хольштайн» не выявили победителя (2:2)
2024.10.05 18:29
Трансляция
«Байер» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024
2024.10.05 15:20
Бундеслига. «Бавария» в гостях разгромила «Хольштайн» (6:1), Кейн сделал хет-трик
2024.09.14 21:23
Трансляция
«Хольштайн» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
2024.09.14 18:20
Где смотреть матч «Хольштайн» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция матча, чемпионат Германии 14 сентября 2024
2024.09.13 10:09
Дебютант Бундеслиги подписал хавбека «Ростова»
2024.07.23 16:20
4
Бундеслига определилась с расписанием на сезон-2024/25
2024.07.04 17:49
Видео
«Санкт-Паули» вернулся в Бундеслигу спустя 13 лет вместе с дебютантом турнира
2024.05.12 18:13
Бундеслига. «Кельн» в ответном переходном матче разгромил «Хольштайн» и спасся от вылета
2021.05.29 21:39
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