10.05.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Хольштайн
Хольштайн
3-2-2-2-1
21
Дахне
5
Беккер
5
Йоханссон
26
Зец
47
Толкин
23
Розенбом
4
Кнудсен
8
Гигович
21
Бернхардссон
7
Скрыбски
18
Мачино
4-3-2-1
1
Атуболу
37
Розенфельдер
28
Гинтер
15
Линхарт
33
Макенго
8
Эггештайн
6
Остерхаге
9
Манзамби
10
Доан
32
Грифо
9
Адаму
8
Гигович
90
Холтби
90
Холтби
8
Гигович
47
Толкин
27
Порат
27
Порат
47
Толкин
23
Розенбом
19
Харрес
19
Харрес
23
Розенбом
5
Йоханссон
11
Пихлер
11
Пихлер
5
Йоханссон
32
Грифо
30
Гюнтер
30
Гюнтер
32
Грифо
37
Розенфельдер
17
Кюблер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
10
Доан
27
Хефлер
27
Хефлер
10
Доан
9
Адаму
25
Сильдийя
25
Сильдийя
9
Адаму
9
Манзамби
9
Хелер
9
Хелер
9
Манзамби
Остались в запасе
Хольштайн
Фрайбург
1
Тимон Вайнер
ВР
6
Марко Ивежич
ЦЗ
28
Макс Гешвилль
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
7
Фиете Арп
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
24
Янник Хут
ВР
24
Флоран Муслия
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Тимон Вайнер
ВР
6
Марко Ивежич
ЦЗ
28
Макс Гешвилль
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
7
Фиете Арп
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
24
Флоран Муслия
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хольштайн - Фрайбург
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
467
306
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Хольштайн» против «Фрайбурга», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хольштайн» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Setanta Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»