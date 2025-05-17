17.05.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-2-1-3-1
1
Кобель
8
Свенссон
25
Зюле
3
Антон
21
Бенсебаини
26
Рюэрсон
9
Забитцер
27
Адейеми
10
Брандт
23
Нмеча
9
Гирасси
3-2-2-2-1
21
Дахне
5
Йоханссон
26
Зец
5
Беккер
23
Розенбом
47
Толкин
90
Холтби
21
Ремберг
21
Бернхардссон
7
Скрыбски
18
Мачино
25
Зюле
23
Джан
23
Джан
25
Зюле
27
Адейеми
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
27
Адейеми
23
Нмеча
7
Рейна
7
Рейна
23
Нмеча
10
Брандт
11
Гиттенс
11
Гиттенс
10
Брандт
9
Гирасси
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
9
Гирасси
5
Беккер
6
Ивежич
6
Ивежич
5
Беккер
7
Скрыбски
28
Гешвилль
28
Гешвилль
7
Скрыбски
90
Холтби
4
Кнудсен
4
Кнудсен
90
Холтби
18
Мачино
27
Порат
27
Порат
18
Мачино
21
Бернхардссон
19
Харрес
19
Харрес
21
Бернхардссон
Остались в запасе
Боруссия Д
Хольштайн
33
Александер Майер
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Тимон Вайнер
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
1
Тимон Вайнер
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Боруссия Д - Хольштайн
3
1
1
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
6
Офсайды
1
0
Количество передач
693
250
Сейвы
2
3
Точность передач %
92
66
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» против «Хольштайна», 34-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Хольштайн»
- Матч будет можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»