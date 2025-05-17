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  • «Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 15:20
Боруссия Д
17.05.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Хольштайн
3' С. Гирасси (П) 47' М. Забитцер 73' Ф. Нмеча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
9
Марсель Забитцер
ЦП
23
Феликс Нмеча
АП
10
Юлиан Брандт
(К) АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хольштайн
21
Томас Дахне
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
26
Давид Зец
ЦЗ
5
Тимо Беккер
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
90
Льюис Холтби
(К) ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
21
Александер Бернхардссон
ПВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Хольштайн
1
Тимон Вайнер
ВР
6
Марко Ивежич
ЦЗ
28
Макс Гешвилль
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
27
Финн Порат
ЦП
19
Фил Харрес
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кобель
8
Свенссон
25
Зюле
3
Антон
21
Бенсебаини
26
Рюэрсон
9
Забитцер
27
Адейеми
10
Брандт
23
Нмеча
9
Гирасси
3-2-2-2-1
21
Дахне
5
Йоханссон
26
Зец
5
Беккер
23
Розенбом
47
Толкин
90
Холтби
21
Ремберг
21
Бернхардссон
7
Скрыбски
18
Мачино
25
Зюле
23
Джан
23
Джан
25
Зюле
27
Адейеми
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
27
Адейеми
23
Нмеча
7
Рейна
7
Рейна
23
Нмеча
10
Брандт
11
Гиттенс
11
Гиттенс
10
Брандт
9
Гирасси
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
9
Гирасси
5
Беккер
6
Ивежич
6
Ивежич
5
Беккер
7
Скрыбски
28
Гешвилль
28
Гешвилль
7
Скрыбски
90
Холтби
4
Кнудсен
4
Кнудсен
90
Холтби
18
Мачино
27
Порат
27
Порат
18
Мачино
21
Бернхардссон
19
Харрес
19
Харрес
21
Бернхардссон
Остались в запасе
Боруссия Д
Хольштайн
33
Александер Майер
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Тимон Вайнер
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
1
Тимон Вайнер
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
7
Фиете Арп
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Боруссия Д - Хольштайн
3
1
1
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
6
Офсайды
1
0
Количество передач
693
250
Сейвы
2
3
Точность передач %
92
66
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» против «Хольштайна», 34-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д»«Хольштайн»

«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хольштайн Боруссия Д
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