19.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3-3-1-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
3
Битшиабу
23
Люкеба
18
Неделькович
48
Вермерен
17
Баку
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
3-2-2-2-1
33
Дахне
5
Беккер
26
Зец
5
Ивежич
23
Розенбом
47
Толкин
8
Гигович
21
Ремберг
7
Скрыбски
17
Бернхардссон
18
Мачино
25
Гулачи
26
Вандевордт
26
Вандевордт
25
Гулачи
18
Неделькович
2
Гертрейда
2
Гертрейда
18
Неделькович
48
Вермерен
21
Айдара
21
Айдара
48
Вермерен
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
17
Баку
27
Гомис
27
Гомис
17
Баку
26
Зец
5
Йоханссон
5
Йоханссон
26
Зец
7
Скрыбски
4
Кнудсен
4
Кнудсен
7
Скрыбски
23
Розенбом
27
Порат
27
Порат
23
Розенбом
17
Бернхардссон
7
Арп
7
Арп
17
Бернхардссон
18
Мачино
19
Харрес
19
Харрес
18
Мачино
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хольштайн
48
Lionel Voufack
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Тимон Вайнер
ВР
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
48
Lionel Voufack
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
Остались в запасе
1
Тимон Вайнер
ВР
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча РБ Лейпциг - Хольштайн
1
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
7
Нарушения
5
9
Офсайды
3
0
Количество передач
540
335
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.83
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Хольштайна», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Хольштайн»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»