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  • «РБ Лейпциг» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«РБ Лейпциг» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 15:20
РБ Лейпциг
19.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Хольштайн
74' Б. Шешко (П)
44' Ш. Мачино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
(К) ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Хольштайн
33
Томас Дахне
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
5
Тимо Беккер
(К) ЦЗ
26
Давид Зец
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
8
Армин Гигович
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
17
Александер Бернхардссон
ПВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Хольштайн
1
Тимон Вайнер
ВР
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
27
Финн Порат
ЦП
7
Фиете Арп
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
3
Битшиабу
23
Люкеба
18
Неделькович
48
Вермерен
17
Баку
13
Зайвальд
21
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
3-2-2-2-1
33
Дахне
5
Беккер
26
Зец
5
Ивежич
23
Розенбом
47
Толкин
8
Гигович
21
Ремберг
7
Скрыбски
17
Бернхардссон
18
Мачино
25
Гулачи
26
Вандевордт
26
Вандевордт
25
Гулачи
18
Неделькович
2
Гертрейда
2
Гертрейда
18
Неделькович
48
Вермерен
21
Айдара
21
Айдара
48
Вермерен
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
17
Баку
27
Гомис
27
Гомис
17
Баку
26
Зец
5
Йоханссон
5
Йоханссон
26
Зец
7
Скрыбски
4
Кнудсен
4
Кнудсен
7
Скрыбски
23
Розенбом
27
Порат
27
Порат
23
Розенбом
17
Бернхардссон
7
Арп
7
Арп
17
Бернхардссон
18
Мачино
19
Харрес
19
Харрес
18
Мачино
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хольштайн
48
Lionel Voufack
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Тимон Вайнер
ВР
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
48
Lionel Voufack
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
Остались в запасе
1
Тимон Вайнер
ВР
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча РБ Лейпциг - Хольштайн
1
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
7
Нарушения
5
9
Офсайды
3
0
Количество передач
540
335
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.83

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Хольштайна», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Хольштайн»

«РБ Лейпциг» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хольштайн РБ Лейпциг
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