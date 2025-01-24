24.01.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-3-3
25
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
3
Кулиеракис
21
Меле
27
Арнольд
32
Сванберг
31
Герхардт
9
Амура
19
Винд
8
Томаш
4-3-3
1
Вайнер
26
Зец
3
Коменда
5
Беккер
37
Яворчек
21
Ремберг
4
Кнудсен
16
Келати
27
Порат
18
Мачино
19
Харрес
32
Сванберг
33
Борнау
33
Борнау
32
Сванберг
8
Томаш
40
Вранкс
40
Вранкс
8
Томаш
2
Фишер
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
2
Фишер
31
Герхардт
21
Виммер
21
Виммер
31
Герхардт
3
Кулиеракис
14
Нмеча
14
Нмеча
3
Кулиеракис
37
Яворчек
47
Толкин
47
Толкин
37
Яворчек
16
Келати
8
Гигович
8
Гигович
16
Келати
18
Мачино
7
Скрыбски
7
Скрыбски
18
Мачино
19
Харрес
11
Пихлер
11
Пихлер
19
Харрес
4
Кнудсен
7
Арп
7
Арп
4
Кнудсен
Остались в запасе
Вольфсбург
Хольштайн
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Вольфсбург - Хольштайн
2
4
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
3
Нарушения
9
10
Офсайды
2
2
Количество передач
658
282
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Хольштайна», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Хольштайн»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»