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Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Хольштайна», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Хольштайн»