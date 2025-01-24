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  • «Вольфсбург» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025

«Вольфсбург» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025

24 января 2025, 21:20
Вольфсбург
24.01.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Хольштайн
50' П. Виммер 53' Й. Винд
13' Д. Зец 80' С. Скрыбски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Хольштайн
1
Тимон Вайнер
ВР
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
26
Давид Зец
ЦЗ
3
Марко Коменда
ЦЗ
5
Тимо Беккер
(К) ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
16
Анду Келати
ЦП
19
Фил Харрес
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
21
Патрик Виммер
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Хольштайн
47
Джон Толкин
ЛЗ
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
8
Армин Гигович
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
33
Томас Дахне
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
4-3-3
25
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
3
Кулиеракис
21
Меле
27
Арнольд
32
Сванберг
31
Герхардт
9
Амура
19
Винд
8
Томаш
4-3-3
1
Вайнер
26
Зец
3
Коменда
5
Беккер
37
Яворчек
21
Ремберг
4
Кнудсен
16
Келати
27
Порат
18
Мачино
19
Харрес
32
Сванберг
33
Борнау
33
Борнау
32
Сванберг
8
Томаш
40
Вранкс
40
Вранкс
8
Томаш
2
Фишер
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
2
Фишер
31
Герхардт
21
Виммер
21
Виммер
31
Герхардт
3
Кулиеракис
14
Нмеча
14
Нмеча
3
Кулиеракис
37
Яворчек
47
Толкин
47
Толкин
37
Яворчек
16
Келати
8
Гигович
8
Гигович
16
Келати
18
Мачино
7
Скрыбски
7
Скрыбски
18
Мачино
19
Харрес
11
Пихлер
11
Пихлер
19
Харрес
4
Кнудсен
7
Арп
7
Арп
4
Кнудсен
Остались в запасе
Вольфсбург
Хольштайн
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Вольфсбург - Хольштайн
2
4
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
3
Нарушения
9
10
Офсайды
2
2
Количество передач
658
282
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Хольштайна», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Хольштайн»

«Вольфсбург» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хольштайн Вольфсбург
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