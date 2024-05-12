«Санкт-Паули» вернулся в Бундеслигу спустя 13 лет вместе с дебютантом турнира

По итогам матчей 33-го тура второй Бундеслиги определились два клуба, которые сыграют в следующем сезоне в элитном дивизионе. Ими стали «Санкт-Паули» и «Хольштайн».
Команда из Гамбурга дома обыграла «Оснабрюк» (3:1) и возглавляет турнирную таблицу. На счету «Санкт-Паули» 66 очков. В последний раз клуб играл в первой Бундеслиге в сезоне-2010/11.
«Хольштайн» дома сыграл вничью с дюссельдорфской «Фортуной» (1:1). На счету команды стало 65 очков. В последний раз клуб из Киля играл на элитном уровне в сезоне-1962/63 – последним перед образованием Бундеслиги. «Хольштайн» один раз бы чемпионом Германии – в 1912 году.
Дюссельдорфская «Фортуна» с 60 очками идет 3-й. Она гарантировала себе участие в стыковых матчах с 16-й командой Бундеслиги.
- Заключительный тур второй Бундеслиги, который определит победителя турнира, пройдет 19 мая.
- «Санкт-Паули» сыграет в гостях с «Вееном», а «Хольштайн».встретится на выезде с «Ганновером».