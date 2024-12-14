14.12.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-2-2-2
33
Николас
26
Ульрих
4
Итакура
4
Эльведи
23
Скалли
27
Райц
16
Сандер
25
Хак
9
Онора
11
Кляйнденст
14
Плеа
2-4-1-4
10
Шульц
23
Розенбом
8
Гигович
21
Ремберг
90
Холтби
6
Ивежич
7
Скрыбски
28
Гешвилль
1
Вайнер
19
Харрес
27
Порат
25
Хак
25
Нец
25
Нец
25
Хак
26
Ульрих
5
Фридрих
5
Фридрих
26
Ульрих
23
Скалли
2
Чародиа
2
Чародиа
23
Скалли
9
Онора
22
Ляйнер
22
Ляйнер
9
Онора
27
Райц
7
Штегер
7
Штегер
27
Райц
7
Скрыбски
37
Яворчек
37
Яворчек
7
Скрыбски
8
Гигович
4
Кнудсен
4
Кнудсен
8
Гигович
19
Харрес
11
Пихлер
11
Пихлер
19
Харрес
10
Шульц
21
Бернхардссон
21
Бернхардссон
10
Шульц
90
Холтби
18
Мачино
18
Мачино
90
Холтби
Остались в запасе
Боруссия М
Хольштайн
18
Йонас Омлин
ВР
39
Niklas Swider
ЦП
10
Noah Pesch
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
16
Анду Келати
ЦП
21
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
39
Niklas Swider
ЦП
10
Noah Pesch
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Остались в запасе
16
Анду Келати
ЦП
21
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Боруссия М - Хольштайн
1
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
14
Офсайды
4
3
Количество передач
528
412
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Хольштайна», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Хольштайн»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»