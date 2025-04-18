19 апреля на «Ред Булл Арене» в Лейпциге состоится матч 30 тура Бундеслиги, в котором РБ Лейпциг примет «Хольштайн». Хозяева сражаются за зону Лиги чемпионов, в то время как гости идут на последнем месте и всe дальше от спасения. Учитывая атакующую форму РБ Лейпциг и проблемы в защите у аутсайдера, матч обещает быть односторонним с высокой вероятностью результативного футбола.

Команда занимает 4-е место с 48 очками и нацелена на прямое попадание в Лигу чемпионов. В предыдущем туре клуб одержал волевую победу над «Вольфсбургом» (3:2), ранее уверенно разобрался с «Хоффенхаймом». В последних 5 матчах лейпцигцы забили 9 голов и пропустили 7.Главным голеадором остаeтся Беньямин Шешко, на счету которого 19 голов в 40 играх. Команда много создает и использует фланговые зоны, но при этом не всегда надeжна в обороне, пропуская в трeх турах подряд.

«Хольштайн» занимает 18-е место с 18 очками и находится в глубоком кризисе. Команда проиграла 3 из 5 последних матчей, включая домашнее поражение от «Санкт-Паули» (1:2). Ни одной победы за последние 6 игр, 11 пропущенных мячей в 5 матчах и средняя реализация на уровне 1.00 гола за игру.Лучшим бомбардиром является Фил Харрес, но его 8 голов явно недостаточно для системного результата. Оборона регулярно разваливается под давлением, особенно против топ-клубов.

Факты о командах

«РБ Лейпциг»

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 матчах: 3 победы, 2 поражения

В среднем 1.80 гола за игру, 1.40 – пропущенных

«Хольштайн»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 6 матчах подряд

В последних 5 матчах: 2 ничьи, 3 поражения

В среднем 1.00 гола за игру, 2.20 – пропущенных

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Хольштайн»

Разница в классе и формах очевидна. РБ Лейпциг уверенно играет дома и стабильно набирает очки против соперников из нижней части таблицы. «Хольштайн» показывает признаки кризиса: команда не может удержать счeт, слабо действует в защите и не выигрывает с середины марта.Скорее всего, игра пройдeт под полным контролем хозяев. «Лейпциг» будет активно атаковать с первых минут, пользуясь нестабильной защитой соперника. Гости могут рассчитывать лишь на редкие контратаки, но и там шансов минимум. Прогноз – уверенная победа «Лейпцига», возможна крупная, с высокой результативностью в целом.

Рекомендованные ставки