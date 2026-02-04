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  • «Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

4 февраля, 21:35
Хольштайн
04.02.2026, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Штутгарт
56' Д. Ундав 89' К. Фюрих 90+2' А. Каразор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
1
Тимон Вайнер
(К) ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
13
Ivan Nekić
ЦЗ
26
Давид Зец
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦЗ
16
Анду Келати
ЛВ
7
Умут Тохумджу
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
15
Kasper Davidsen
ЦП
20
Adrian Kapralik
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Хольштайн
32
Йонас Крамри
ВР
2
Frederik Roslyng
ЦЗ
40
Leon Parduzi
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
9
Aldin Jakupović
ЦП
29
Niklas Niehoff
ЦФ
25
Marcus Müller
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Чема Андрес
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
32
Жереми Аревало
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
4-3-1-2
1
Вайнер
47
Толкин
26
Зец
5
Ивежич
13
7
Тохумджу
28
Мефферт
15
16
Келати
19
Харрес
20
3-3-2-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
10
Фюрих
11
Эль-Ханнус
18
Левелинг
26
Ундав
7
Тохумджу
22
Шваб
22
Шваб
7
Тохумджу
15
10
Теркельсен
10
Теркельсен
15
16
Келати
29
29
16
Келати
13
25
25
13
10
Фюрих
29
Ельч
29
Ельч
10
Фюрих
6
Штиллер
14
Андрес
14
Андрес
6
Штиллер
11
Эль-Ханнус
26
Буанани
26
Буанани
11
Эль-Ханнус
18
Левелинг
9
Демирович
9
Демирович
18
Левелинг
Остались в запасе
Хольштайн
Штутгарт
32
Йонас Крамри
ВР
2
Frederik Roslyng
ЦЗ
40
Leon Parduzi
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
9
Aldin Jakupović
ЦП
Главный тренер
Марцель Рапп
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
2
Frederik Roslyng
ЦЗ
40
Leon Parduzi
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
9
Aldin Jakupović
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Хольштайн - Штутгарт
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
389
566
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Хольштайн» против «Штутгарта», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хольштайн»«Штутгарт»

«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Штутгарт Хольштайн
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