04.02.2026, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Составы команд
Хольштайн
Хольштайн
4-3-1-2
1
Вайнер
47
Толкин
26
Зец
5
Ивежич
13
7
Тохумджу
28
Мефферт
15
16
Келати
19
Харрес
20
3-3-2-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
10
Фюрих
11
Эль-Ханнус
18
Левелинг
26
Ундав
7
Тохумджу
22
Шваб
22
Шваб
7
Тохумджу
15
10
Теркельсен
10
Теркельсен
15
16
Келати
29
29
16
Келати
13
25
25
13
10
Фюрих
29
Ельч
29
Ельч
10
Фюрих
6
Штиллер
14
Андрес
14
Андрес
6
Штиллер
11
Эль-Ханнус
26
Буанани
26
Буанани
11
Эль-Ханнус
18
Левелинг
9
Демирович
9
Демирович
18
Левелинг
Остались в запасе
Хольштайн
Штутгарт
32
Йонас Крамри
ВР
2
Frederik Roslyng
ЦЗ
40
Leon Parduzi
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
9
Aldin Jakupović
ЦП
Главный тренер
Марцель Рапп
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
2
Frederik Roslyng
ЦЗ
40
Leon Parduzi
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
9
Aldin Jakupović
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Хольштайн - Штутгарт
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
2
Количество передач
389
566
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Хольштайн» против «Штутгарта», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хольштайн» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»