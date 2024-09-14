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    • Бундеслига. «Бавария» в гостях разгромила «Хольштайн» (6:1), Кейн сделал хет-трик

    Бундеслига. «Бавария» в гостях разгромила «Хольштайн» (6:1), Кейн сделал хет-трик

    В матче 3-го тура Бундеслиги «Хольштайн» потерпел крупное поражение от «Баварии» – 1:6.

    Три мяча у мюнхенцев забил Гарри Кейн. Форвард отличился с игры на 7-й и 43-й минутах, а на 90+1-й реализовал пенальти. Также голы у «Баварии» на счету Джамала Мусиалы (1-я минута) и Майкла Олисе (65-я). Еще один мяч хозяева забили в свои ворота. Это сделал Николай Ремберг на 13-й минуте.

    «Хольштайн» забил единственный гол на 82-й минуте, отличился Армин Гигович.

    «Бавария» лидирует в чемпионате Германии с 9 очками после трех матчей, «Хольштайн» находится на 18-м и последнем месте с 0 очков.

    Германия. Бундеслига. 3-й тур

    Хольштайн – Бавария – 1:6 (0:4)

    Голы: 0:1 – Мусиала, 1; 0:2 – Кейн, 7; 0:3 – Ремберг, 13 (в свои ворота); 0:4 – Кейн, 43; 0:5 – Олисе, 65; 1:5 – Гигович, 82; 1:6 – Кейн, 90+1 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 21:23
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