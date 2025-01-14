Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Хольштайн» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

«Хольштайн» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

14 января 2025, 19:20
Хольштайн
14.01.2025, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
4 : 2
Завершен
Боруссия Д
27' Ш. Мачино 32' Ф. Харрес 45+4' А. Бернхардссон 90+8' Ф. Арп
71' Д. Рейна 77' Д. Гиттенс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
1
Тимон Вайнер
ВР
3
Марко Коменда
ЦЗ
26
Давид Зец
ЦЗ
5
Тимо Беккер
(К) ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
17
Александер Бернхардссон
ПВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Хольштайн
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Анду Келати
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
4-2-1-3
1
Вайнер
3
Коменда
26
Зец
5
Беккер
23
Розенбом
21
Ремберг
4
Кнудсен
17
Бернхардссон
19
Харрес
27
Порат
18
Мачино
3-1-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
23
Джан
20
Забитцер
24
Дюранвиль
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
11
Гиттенс
27
Порат
37
Яворчек
37
Яворчек
27
Порат
17
Бернхардссон
8
Гигович
8
Гигович
17
Бернхардссон
18
Мачино
90
Холтби
90
Холтби
18
Мачино
3
Коменда
6
Гешвилль
6
Гешвилль
3
Коменда
19
Харрес
7
Арп
7
Арп
19
Харрес
26
Рюэрсон
3
Антон
3
Антон
26
Рюэрсон
24
Дюранвиль
27
Коуто
27
Коуто
24
Дюранвиль
20
Забитцер
10
Рейна
10
Рейна
20
Забитцер
5
Бенсебаини
14
Байер
14
Байер
5
Бенсебаини
Остались в запасе
Хольштайн
Боруссия Д
5
Марко Ивежич
ЦП
16
Анду Келати
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
5
Марко Ивежич
ЦП
16
Анду Келати
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Марцель Рапп
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Хольштайн - Боруссия Д
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Количество передач
211
612
Сейвы
2
3
Точность передач %
63
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Хольштайн» против «Боруссии» Д, 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хольштайн» – «Боруссия» Д

«Хольштайн» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Хольштайн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+