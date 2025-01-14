14.01.2025, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Хольштайн
Хольштайн
4-2-1-3
1
Вайнер
3
Коменда
26
Зец
5
Беккер
23
Розенбом
21
Ремберг
4
Кнудсен
17
Бернхардссон
19
Харрес
27
Порат
18
Мачино
3-1-1-3-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
23
Джан
20
Забитцер
24
Дюранвиль
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
11
Гиттенс
27
Порат
37
Яворчек
37
Яворчек
27
Порат
17
Бернхардссон
8
Гигович
8
Гигович
17
Бернхардссон
18
Мачино
90
Холтби
90
Холтби
18
Мачино
3
Коменда
6
Гешвилль
6
Гешвилль
3
Коменда
19
Харрес
7
Арп
7
Арп
19
Харрес
26
Рюэрсон
3
Антон
3
Антон
26
Рюэрсон
24
Дюранвиль
27
Коуто
27
Коуто
24
Дюранвиль
20
Забитцер
10
Рейна
10
Рейна
20
Забитцер
5
Бенсебаини
14
Байер
14
Байер
5
Бенсебаини
Остались в запасе
Хольштайн
Боруссия Д
5
Марко Ивежич
ЦП
16
Анду Келати
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
5
Марко Ивежич
ЦП
16
Анду Келати
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
33
Томас Дахне
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Марцель Рапп
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Хольштайн - Боруссия Д
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Количество передач
211
612
Сейвы
2
3
Точность передач %
63
90
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Хольштайн» против «Боруссии» Д, 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хольштайн» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»