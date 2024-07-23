Дебютант Бундеслиги подписал хавбека «Ростова»

Полузащитник Армин Гигович перешел из «Ростова» в «Хольштайн». В марте 2022 года он приостановил контракт с российском клубом и с тех пор выступал за «Хельсингборг», «Оденсе» и «Мидтьюлланд» на правах аренды.

В 2020–2022 годах Гигович провел 30 матчей за «Ростов», забил 1 гол.

В прошлом сезоне 22-летний футболист провел 35 матчей за «Мидтьюлланд», забил 1 мяч, отдал 3 передачи.

На счету Гиговича 2 матча за сборную Швеции, но в этом году он начал выступать за сборную Боснии и Герцеговине. За последнюю хавбек также провел 2 встречи.

«Хольштайн» дебютирует в Бундеслиге в этом сезоне.