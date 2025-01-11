11.01.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
34
Рехль
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
9
Хелер
8
Динкчи
3-2-5
5
Беккер
26
Зец
23
Розенбом
8
Гигович
21
Ремберг
19
Харрес
3
Коменда
27
Порат
17
Бернхардссон
18
Мачино
37
Розенфельдер
33
Макенго
33
Макенго
37
Розенфельдер
34
Рехль
6
Остерхаге
6
Остерхаге
34
Рехль
9
Хелер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Хелер
8
Динкчи
26
Филипп
26
Филипп
8
Динкчи
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
17
Бернхардссон
37
Яворчек
37
Яворчек
17
Бернхардссон
8
Гигович
90
Холтби
90
Холтби
8
Гигович
18
Мачино
16
Келати
16
Келати
18
Мачино
23
Розенбом
7
Арп
7
Арп
23
Розенбом
Остались в запасе
Фрайбург
Хольштайн
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Фрайбург - Хольштайн
2
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
9
12
Офсайды
1
4
Количество передач
455
436
Сейвы
5
3
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.63
1.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Хольштайна», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»