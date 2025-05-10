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Определились два клуба, вылетевшие из Бундеслиги

Вчера, 20:20

«Хольштайн» и «Бохум» покинут Бундеслигу по итогам сезона-2024/25.

Сегодня в матче 33-го тура клуб из Киля дома уступил «Фрайбургу» со счетом 1:2. «Бохум» на своем поле крупно проиграл «Майнцу» со счетом 1:4.

При этом еще один участник борьбы за выживание «Хайденхайм» в гостях разгромил берлинский «Унион» со счетом 3:0.

Таким образом, за тур до финиша турнира «Хольштайн» занимает 17-е место с 25 очками, а «Бохум» – 18-е с 22 очками. Они уже не смогут догнать «Хайденхайм», который идет 16-м с 29 баллами.

  • «Хольштайн» и «Бохум» в следующем сезоне выступят во второй Бундеслиге.
  • Команда, которая займет 16-е место в Бундеслиге 1, сыграет в стыковых матчах с третьей командой Бундеслиги 2 по итогам сезона-2024/25.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хольштайн Бохум
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