Определились два клуба, вылетевшие из Бундеслиги

«Хольштайн» и «Бохум» покинут Бундеслигу по итогам сезона-2024/25.

Сегодня в матче 33-го тура клуб из Киля дома уступил «Фрайбургу» со счетом 1:2. «Бохум» на своем поле крупно проиграл «Майнцу» со счетом 1:4.

При этом еще один участник борьбы за выживание «Хайденхайм» в гостях разгромил берлинский «Унион» со счетом 3:0.

Таким образом, за тур до финиша турнира «Хольштайн» занимает 17-е место с 25 очками, а «Бохум» – 18-е с 22 очками. Они уже не смогут догнать «Хайденхайм», который идет 16-м с 29 баллами.