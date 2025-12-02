3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии «Гамбург» примет «Хольштайн Киль». Команды подходят к матчу в разной динамике: хозяева действуют нестабильно в обороне, тогда как «Хольштайн» демонстрирует уверенную игру в атаке и продолжает успешную серию в личных встречах.

«Гамбург»

Команда выиграла в Кубке у «Хайденхайма» 1:0, но в целом испытывает проблемы с результативностью: всего 5 забитых голов за пять последних матчей. При этом оборона регулярно допускает ошибки – 7 пропущенных мячей на том же отрезке. «Гамбург» пропускает уже четыре матча подряд, что отражает системные проблемы в игре без мяча. Дома команда действует неплохо эпизодами, но стабильности пока нет.

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн» выбил «Вольфсбург» 1:0 и продолжает показывать уверенную игру в атаке. В пяти встречах команда забила 6 раз, а общее качество моментов остаeтся высоким. Однако оборона нестабильна – 9 пропущенных мячей за пять матчей. Несмотря на это, «Хольштайн» регулярно находит способы забивать и остаeтся опасным на контратаках. Команда не проигрывает в большом большинстве личных встреч с «Гамбургом».

Факты о командах

«Гамбург»

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.00 забито и 1.40 пропущено за 5 игр

Нестабильные домашние результаты

Победа в последнем матче Кубка

«Хольштайн Киль»