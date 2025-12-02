Введите ваш ник на сайте
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88

02 декабря 2025 10:25
Гамбург - Хольштайн
03 дек. 2025, среда 22:45 | Германия. Кубок, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.88
Оба забьют
Сделать ставку

3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии «Гамбург» примет «Хольштайн Киль». Команды подходят к матчу в разной динамике: хозяева действуют нестабильно в обороне, тогда как «Хольштайн» демонстрирует уверенную игру в атаке и продолжает успешную серию в личных встречах.

«Гамбург»

Команда выиграла в Кубке у «Хайденхайма» 1:0, но в целом испытывает проблемы с результативностью: всего 5 забитых голов за пять последних матчей. При этом оборона регулярно допускает ошибки – 7 пропущенных мячей на том же отрезке. «Гамбург» пропускает уже четыре матча подряд, что отражает системные проблемы в игре без мяча. Дома команда действует неплохо эпизодами, но стабильности пока нет.

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн» выбил «Вольфсбург» 1:0 и продолжает показывать уверенную игру в атаке. В пяти встречах команда забила 6 раз, а общее качество моментов остаeтся высоким. Однако оборона нестабильна – 9 пропущенных мячей за пять матчей. Несмотря на это, «Хольштайн» регулярно находит способы забивать и остаeтся опасным на контратаках. Команда не проигрывает в большом большинстве личных встреч с «Гамбургом».

Факты о командах

«Гамбург»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито и 1.40 пропущено за 5 игр
  • Нестабильные домашние результаты
  • Победа в последнем матче Кубка

«Хольштайн Киль»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против «Гамбурга»
  • В среднем: 1.20 забито и 1.80 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Уверенная победа в прошлом раунде Кубка

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Гамбург
0 : 1
20.04.2024
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
4 : 2
11.11.2023
Гамбург

Прогноз на матч «Гамбург» – «Хольштайн Киль»

Матч обещает быть плотным и насыщенным борьбой. «Гамбург» играет активно дома, но часто ошибается в обороне, что даeт гостям шанс использовать свободные зоны. «Хольштайн Киль» обычно удачно действует против «Гамбурга», стабильно забивает и располагает более уверенной динамикой в атаке. Обе команды регулярно пропускают и создают моменты, поэтому логично ожидать обмен голами. На фоне статистики личных встреч и текущей формы гостей выбор в их пользу с перестраховкой выглядит надeжно.

Рекомендованные ставки:

  • Оба забьют – коэффициент 1.88
  • Хольштайн Киль с форой (+1) – коэффициент 1.64

1.88
Оба забьют
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Кубок Хольштайн Гамбург
Рекомендуем
