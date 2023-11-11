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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Хольштайн - Гамбург
Хольштайн - Гамбург: обзор матча 11 ноября 2023
Хольштайн
11.11.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
4 : 2
Завершен
Гамбург
20'
С. Скрыбски (П)
57'
Б. Пихлер
83'
Ф. Порат
88'
J. Sterner
71'
Р. Глатцель
80'
Р. Глатцель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Гамбург
ГОЛ! 4:2!
J. Sterner
88'
Замена
Н. Ремберг
️️️️
Б. Пихлер
85'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Порат
Пас отдал
Ф. Арп
83'
Желтая карточка
Ф. Сандер
81'
80'
ГОЛ! 2:2!
Р. Глатцель
Пас отдал
Б. Джатта
Замена
Ф. Порат
️️️️
М. Шульц
75'
74'
Замена
М. Хейер
️️️️
Г. Рамуш
71'
ГОЛ! 2:1!
Р. Глатцель
Пас отдал
М. Мухайм
69'
Замена
Л. Пореба
️️️️
И. Ферай
Желтая карточка
Б. Пихлер
68'
Замена
Т. Роте
️️️️
М. Коменда
67'
Замена
J. Sterner
️️️️
С. Скрыбски
67'
61'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
У. Микельбренси
61'
Замена
А. Немет
️️️️
Ж. Домпе
ГОЛ! 2:0!
Б. Пихлер
Пас отдал
Л. Холтби
57'
44'
Желтая карточка
Й. Мефферт
31'
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Скрыбски
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
8
Тимо Беккер
ЦЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
90
Льюис Холтби
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
28
Йонас Мефферт
(К)
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
37
Валон Цумбери
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
10
Bilal Yalcinkaya
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
3-3-1-4
8
Беккер
3
10
Шульц
5
Ивежич
11
Пихлер
16
Сандер
7
Скрыбски
90
Холтби
3
Коменда
7
Арп
1
Вайнер
4-3-1-2
1
Фернандес
25
Микельбренси
5
Рамуш
6
Хаджикадунич
28
Мухайм
10
Ферай
28
Мефферт
8
Бенеш
91
Домпе
19
Глатцель
18
Джатта
3
Коменда
4
Роте
4
Роте
3
Коменда
11
Пихлер
21
Ремберг
21
Ремберг
11
Пихлер
10
Шульц
27
Порат
27
Порат
10
Шульц
7
Скрыбски
32
32
7
Скрыбски
5
Рамуш
5
Хейер
5
Хейер
5
Рамуш
10
Ферай
8
Пореба
8
Пореба
10
Ферай
25
Микельбренси
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
25
Микельбренси
91
Домпе
90
Немет
90
Немет
91
Домпе
Остались в запасе
Хольштайн
Гамбург
31
Marcel Engelhardt
ВР
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
31
Матео Рааб
ВР
37
Валон Цумбери
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Bilal Yalcinkaya
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
37
Валон Цумбери
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ОП
10
Bilal Yalcinkaya
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Хольштайн - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
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