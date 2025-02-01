Бундеслига. «Бавария» с дублем Кейна обыграла «Хольштайн» (4:3), «Боруссия» победила «Хайденхайм» (2:1)

«Бавария» в 20-м туре Бундеслиги победила дома «Хольштайн». Дубль у Гарри Кейна.

В другой встрече дортмундская «Боруссия» удержала победу над «Хайденхаймом». Во главе дортмундцев был врио Майк Тульберг – Нико Ковач еще не в команде.

Германия. Бундеслига. 20-й тур

Бавария – Хольштайн – 4:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Мусиала, 19; 2:0 – Кейн, 45+3; 3:0 – Кейн, 46; 4:0 – Гнабри, 54; 4:1 – Порат, 62; 4:2 – Скрыбски, 90+1; 4:3 – Скрыбски, 90+3.

Хайденхайм – Боруссия Д – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гирасси, 33; 0:2 – Байер, 63; 1:2 – Хонзак, 64.

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