10 мая на стадионе «Хольштайн» пройдет важный матч 33-го тура Бундеслиги между хозяевами и «Фрайбургом». Оба клуба находятся в разных весовых категориях по турнирной таблице: «Хольштайн» борется за выживание, а «Фрайбург» закрепился в зоне Лиги чемпионов и ведет борьбу за медали. Игра обещает быть результативной и напряженной.

«Хольштайн»

«Хольштайн» показывает уверенный настрой на финише сезона: команда не проигрывает три матча подряд и забивает стабильно в каждом из них. Особенно впечатляет атака – 10 голов в пяти последних турах. Лидером нападения остается Сюто Матино (12 голов за сезон), который регулярно создает опасные моменты. Однако оборона остаeтся ахиллесовой пятой: пропущено 8 голов за те же 5 матчей. В среднем клуб забивает 2.00 гола за игру и пропускает 1.60. Для команды, находящейся на 17-м месте, такая форма вселяет оптимизм, но защита подводит даже в ключевых моментах.

«Фрайбург»

«Фрайбург» уверенно держит курс на топ-4 Бундеслиги, не проигрывая в последних шести гостевых матчах. Команда демонстрирует стабильность в атаке – забивает в 7 турах подряд (9 мячей за последние 5 матчей). Винченцо Грифо (10 голов за сезон) продолжает быть ключевой фигурой в нападении, но защита также оставляет вопросы: в последних пяти турах команда пропустила 9 голов, что подчеркивает наличие уязвимых зон. В среднем «Фрайбург» забивает 1.80 гола за игру и пропускает столько же, что делает их матчи зрелищными и непредсказуемыми.

Факты о командах:

«Хольштайн»

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 5 последних матчах.

В среднем 2.00 гола за игру в атаке и 1.60 – в защите (последние 5 матчей).

Пропускает в 9 матчах подряд.

«Фрайбург»

Не проигрывает в 6 последних гостевых матчах.

Забивает в 7 последних матчах.

В среднем 1.80 гола забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей).

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи 33% (1) 0% (0) 67% (2) 5 Забитых мячей 6 1.67 В среднем за матч 2 2:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Германия. Бундеслига, 33 тур Хольштайн 1 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 16 тур Фрайбург 3 : 2 Хольштайн Германия. Кубок, 1/16 финала Хольштайн 2 : 1 Фрайбург

Прогноз на матч «Хольштайн» – «Фрайбург»

Судя по статистике, матч обещает быть открытым и с обилием голов с обеих сторон. «Хольштайн» мотивирован выжить и борется до последнего, в то время как «Фрайбург» не упустит возможность усилить свои позиции в зоне ЛЧ. Атаки у обеих команд в порядке, но защита продолжает регулярно допускать ошибки. Ожидаем обоюдные голы и напряжeнную борьбу до финального свистка.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: