Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Хольштайн» – «Фрайбург»: Бундеслига, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:12
Хольштайн - Фрайбург
10 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
Перейти в онлайн матча
7.0
Точный счёт 2:2
Сделать ставку

10 мая на стадионе «Хольштайн» пройдет важный матч 33-го тура Бундеслиги между хозяевами и «Фрайбургом». Оба клуба находятся в разных весовых категориях по турнирной таблице: «Хольштайн» борется за выживание, а «Фрайбург» закрепился в зоне Лиги чемпионов и ведет борьбу за медали. Игра обещает быть результативной и напряженной.

«Хольштайн»

«Хольштайн» показывает уверенный настрой на финише сезона: команда не проигрывает три матча подряд и забивает стабильно в каждом из них. Особенно впечатляет атака – 10 голов в пяти последних турах. Лидером нападения остается Сюто Матино (12 голов за сезон), который регулярно создает опасные моменты. Однако оборона остаeтся ахиллесовой пятой: пропущено 8 голов за те же 5 матчей. В среднем клуб забивает 2.00 гола за игру и пропускает 1.60. Для команды, находящейся на 17-м месте, такая форма вселяет оптимизм, но защита подводит даже в ключевых моментах.

«Фрайбург»

«Фрайбург» уверенно держит курс на топ-4 Бундеслиги, не проигрывая в последних шести гостевых матчах. Команда демонстрирует стабильность в атаке – забивает в 7 турах подряд (9 мячей за последние 5 матчей). Винченцо Грифо (10 голов за сезон) продолжает быть ключевой фигурой в нападении, но защита также оставляет вопросы: в последних пяти турах команда пропустила 9 голов, что подчеркивает наличие уязвимых зон. В среднем «Фрайбург» забивает 1.80 гола за игру и пропускает столько же, что делает их матчи зрелищными и непредсказуемыми.

Факты о командах:

«Хольштайн»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 5 последних матчах.
  • В среднем 2.00 гола за игру в атаке и 1.60 – в защите (последние 5 матчей).
  • Пропускает в 9 матчах подряд.

«Фрайбург»

  • Не проигрывает в 6 последних гостевых матчах.
  • Забивает в 7 последних матчах.
  • В среднем 1.80 гола забито и 1.80 пропущено за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
5
Забитых мячей
6
1.67
В среднем за матч
2
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хольштайн
1 : 2
10.05.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
3 : 2
11.01.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
2 : 1
31.10.2018
Фрайбург

Прогноз на матч «Хольштайн» – «Фрайбург»

Судя по статистике, матч обещает быть открытым и с обилием голов с обеих сторон. «Хольштайн» мотивирован выжить и борется до последнего, в то время как «Фрайбург» не упустит возможность усилить свои позиции в зоне ЛЧ. Атаки у обеих команд в порядке, но защита продолжает регулярно допускать ошибки. Ожидаем обоюдные голы и напряжeнную борьбу до финального свистка.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют и ТБ (2.5) – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Хольштайн» больше 1.5 – коэффициент 2.30
  • Тотал больше 3.5 – коэффициент 2.60

7.0
Точный счёт 2:2
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Фрайбург Хольштайн
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 