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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хольштайн - Фрайбург
Хольштайн - Фрайбург: обзор матча 31 октября 2018
Хольштайн
31.10.2018, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Фрайбург
79'
Д. Кинсомби
1'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хольштайн - Фрайбург
90'
+1
Желтая карточка
Н. Петерсен
ГОЛ! 1:1!
Д. Кинсомби
79'
1'
ГОЛ! 0:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
П. Штенцель
Начало матча
Статистика матча Хольштайн - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
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Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
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0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Гольштайн-Штадион
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