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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кайзерслаутерн - Фрайбург
Кайзерслаутерн - Фрайбург: онлайн-трансляция 02 декабря 2026
Кайзерслаутерн
02.12.2026, среда, 20:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Фрайбург
Матч
Личные встречи
Коэффициенты
Коэффициенты
Букмекер
П1
Х
П2
5.1
4.6
1.58
5.1
4.6
1.58
5.1
4.6
1.58
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0 : 1
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Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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