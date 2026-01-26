Введите ваш ник на сайте
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге

Сегодня, 11:06

Нападающий «Шальке» Эдин Джеко забил гол в дебютном матче за немецкий клуб во второй Бундеслиге.

В домашней игре 19-го тура против «Кайзерслаутерна» (2:2) он поразил ворота соперника на 87-й минуте.

Джеко забил гол, когда ему было 39 лет, 10 месяцев и 8 дней, став самым возрастным автором гола в истории второй Бундеслиги.

Босниец побил рекорд Хельмута Халлера, который в феврале 1979 года забил за «Аугсбург» в ворота «Франкфурта», когда был почти на три месяца моложе, чем сейчас форвард «Шальке».

  • Джеко перешел в команду из Гельзенкирхена из «Фиорентины» 22 января.
  • «Шальке» лидирует во второй Бундеслиге с 39 очками после 19 матчей, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.

Источник: Get Football
Германия. Вторая Бундеслига Кайзерслаутерн Шальке-04 Джеко Эдин
